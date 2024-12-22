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22 декабря, 03:48

По факту аварийной посадки Ан-2 на Камчатке возбуждено уголовное дело

Следователи Камчатского следственного отдела на транспорте завели уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) после обнаружения самолёта Ан-2, который исчез с радаров 19 декабря. Криминалистами проводится комплекс действий, направленных на установление обстоятельства аварии.

В ведомстве напомнили, что самолёт с двумя членами экипажа и одним пассажиром следовал по маршруту Мильково – Оссора – Аметистовая. На одном из участков на борту воздушного судна сработал аварийный маяк. Информация о пострадавших и повреждениях Ан-2 уточняется.

Спасатели поймали радиосигнал маяка пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2
Спасатели поймали радиосигнал маяка пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2

Напомним, что самолёт был обнаружен спасателями спустя три дня поисков. Ранее работы по обнаружению борта затрудняли сложные метеоусловия. Члены экипажа и пассажир выжили, они доставляются вертолётом в Мильково.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Danstudio

Тимур Хингеев
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