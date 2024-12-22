Спасатели нашли пропавший на Камчатке самолёт Ан-2, экипаж выжил
Пропавший на Камчатке самолёт Ан-2 обнаружен спасателями после трёх дней поисков. Об этом сообщил глава краевого управления МЧС Сергей Лебедев.
«Борт найден, люди живы. Их точное состояние пока сказать не могу, будем эвакуировать», — заявил он в видеообращении.
Напомним, что самолёт с тремя членами экипажа на борту пропал с радаров 19 декабря. Несколько раз поиски приходилось приостанавливать из-за непогоды. Ан-2 искали как с земли, так и с воздуха.
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