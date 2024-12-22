Спасатели нашли пропавший на Камчатке самолёт Ан-2, экипаж выжил

Пропавший на Камчатке самолёт Ан-2 обнаружен спасателями после трёх дней поисков. Об этом сообщил глава краевого управления МЧС Сергей Лебедев.

«Борт найден, люди живы. Их точное состояние пока сказать не могу, будем эвакуировать», — заявил он в видеообращении.