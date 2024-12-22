Появились первые кадры с места аварии Ан-2 на Камчатке

Глава ГУ МЧС по Камчатскому Краю Сергей Лебедев опубликовал первые кадры с места аварийной посадки самолёта Ан-2. На кадрах борт лежит в сугробе на кабине пилота, задрав шасси к небу. Другой снимок показывает спасательный Ми-8 и эвакуацию пострадавших.

Эвакуация экипажа и пассажира. Фото © VK / Сергей Лебедев

«Обращаюсь ко всем летчикам: не летайте, дорогие мои друзья, в пограничную погоду. Лучше подождать. Спасибо, уважаемым летчикам Ми-8», — призвал Лебедев