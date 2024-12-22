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22 декабря, 03:57

Появились первые кадры с места аварии Ан-2 на Камчатке

Ан-2 после аварийной посадки. Обложка © VK / Сергей Лебедев

Ан-2 после аварийной посадки. Обложка © VK / Сергей Лебедев

Глава ГУ МЧС по Камчатскому Краю Сергей Лебедев опубликовал первые кадры с места аварийной посадки самолёта Ан-2. На кадрах борт лежит в сугробе на кабине пилота, задрав шасси к небу. Другой снимок показывает спасательный Ми-8 и эвакуацию пострадавших.

Эвакуация экипажа и пассажира. Фото © VK / Сергей Лебедев

Эвакуация экипажа и пассажира. Фото © VK / Сергей Лебедев

«Обращаюсь ко всем летчикам: не летайте, дорогие мои друзья, в пограничную погоду. Лучше подождать. Спасибо, уважаемым летчикам Ми-8», — призвал Лебедев

Спасатели поймали радиосигнал маяка пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2
Спасатели поймали радиосигнал маяка пропавшего на Камчатке самолёта Ан-2

Напомним, что спасатели обнаружили пропавший на Камчатке самолёт Ан-2 лишь 22 декабря спустя три дня поисков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Два члена экипажа и один пассажир в настоящий момент доставляются в Мильково.

Лия Мурадьян
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