Появились первые кадры с места аварии Ан-2 на Камчатке
Ан-2 после аварийной посадки. Обложка © VK / Сергей Лебедев
Глава ГУ МЧС по Камчатскому Краю Сергей Лебедев опубликовал первые кадры с места аварийной посадки самолёта Ан-2. На кадрах борт лежит в сугробе на кабине пилота, задрав шасси к небу. Другой снимок показывает спасательный Ми-8 и эвакуацию пострадавших.
Эвакуация экипажа и пассажира. Фото © VK / Сергей Лебедев
«Обращаюсь ко всем летчикам: не летайте, дорогие мои друзья, в пограничную погоду. Лучше подождать. Спасибо, уважаемым летчикам Ми-8», — призвал Лебедев
Напомним, что спасатели обнаружили пропавший на Камчатке самолёт Ан-2 лишь 22 декабря спустя три дня поисков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Два члена экипажа и один пассажир в настоящий момент доставляются в Мильково.