«Барселона» вновь повторила клубный антирекорд 59-летней давности
«Барселона» повторила антирекорд поражений в домашних матчах, уступив «Атлетико»
Футбольный клуб «Барселона понёс третье поражение подряд на домашнем матче, уступив мадридскому «Атлетико». Команда сыграла со счётом 1:2 в матче 18- тура не в свою пользу в рамках чемпионата Испании.
Ранее клуб уже попадал в столь проигрышную ситуацию, однако антирекорд впервые был повторён в 21 веке, об этом пишет Opta Sport. В последний раз тотальная неудача на домашних матчах преследовала «Барселону» в 1965 и 1987 годах.
Так, 30 ноября каталонцы проиграли «Лас‑Пальмасу» (1:2), а 15 декабря уступили «Леганесу» (0:1). Таким образом, сейчас «Барселона» находится на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги с 38 очками. Следом за ней идёт «Реал», у которого на данный момент 37 очков, а впереди ещё два не проведённых матча. В то же время клуб «Атлетико» благодаря последней победе заработал 41 очко и забрался на первое место.
А ранее в РФС назвали страны, которые ждут возвращения сборной России. Напомним, из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА сборная России была вынуждена пропустить несколько крупных международных турниров, включая чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьёвка отбора на чемпионат мира 2026 года также прошла без участия российской команды 13 декабря 2024 года.
X / FC Barcelona