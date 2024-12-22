«Барселона» вновь повторила клубный антирекорд 59-летней давности

Футбольный клуб «Барселона понёс третье поражение подряд на домашнем матче, уступив мадридскому «Атлетико». Команда сыграла со счётом 1:2 в матче 18- тура не в свою пользу в рамках чемпионата Испании.

Ранее клуб уже попадал в столь проигрышную ситуацию, однако антирекорд впервые был повторён в 21 веке, об этом пишет Opta Sport. В последний раз тотальная неудача на домашних матчах преследовала «Барселону» в 1965 и 1987 годах.

Так, 30 ноября каталонцы проиграли «Лас‑Пальмасу» (1:2), а 15 декабря уступили «Леганесу» (0:1). Таким образом, сейчас «Барселона» находится на второй строчке турнирной таблицы Ла Лиги с 38 очками. Следом за ней идёт «Реал», у которого на данный момент 37 очков, а впереди ещё два не проведённых матча. В то же время клуб «Атлетико» благодаря последней победе заработал 41 очко и забрался на первое место.