Новый год без света и воды: Россиян призвали немедленно закрыть долги за ЖКУ

В случае неуплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги, до конца текущего года россияне рискуют провести Новый год без света, воды и газа, предупредил адвокат Эрих Рат. По его словам, управляющая компания или поставщик ресурсов могут отключить ЖКУ при систематической неоплате квитанций и накоплении большого долга.

«Отключение света или газа может произойти спустя два месяца неуплаты. Но обычно срок бывает большим, так как поставщики энергоресурсов сначала взыскивают сумму долга, поскольку сделать это проще», — подчеркнул юрист.