Новый год без света и воды: Россиян призвали немедленно закрыть долги за ЖКУ
Адвокат Рат призвал россиян закрыть долги за ЖКУ до конца года
В случае неуплаты долгов за жилищно-коммунальные услуги, до конца текущего года россияне рискуют провести Новый год без света, воды и газа, предупредил адвокат Эрих Рат. По его словам, управляющая компания или поставщик ресурсов могут отключить ЖКУ при систематической неоплате квитанций и накоплении большого долга.
«Отключение света или газа может произойти спустя два месяца неуплаты. Но обычно срок бывает большим, так как поставщики энергоресурсов сначала взыскивают сумму долга, поскольку сделать это проще», — подчеркнул юрист.
Он также отметил в беседе с aif.ru, что долги за ЖКУ можно начать гасить небольшими платежами, если нет возможности закрыть сразу всю сумму. Кроме того, адвокат рекомендовал подать документы на оформление субсидии, если систематически не хватает средств для оплаты коммунальных услуг.
Ранее россиянам рассказали, что делать, если после покупки квартиры обнаружились долги за услуги ЖКХ. Кроме того, эксперт назвал рабочие способы сэкономить на коммуналке. А ещё москвичам объяснили, как получить льготы на оплату ЖКУ.
Life.ru / Kandinsky 3.1