Украинский Генштаб признал тяжёлую для ВСУ ситуацию на фронте. Как сказано в сообщении ведомства, в частности, она обусловлена превосходством российской армии.

«Ситуация на фронте остаётся сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции», — сказано в сообщении.

Киевский режим идёт на крайние меры из-за катастрофических потерь на фронте и отсутствия значимых достижений на поле боя. Чтобы хоть как-то восполнить нехватку бойцов, на Украине разрешили вернуться в части дезертирам. Таких желающих в Незалежной мало. Стоить отметить, что также украинские военкомы похищают мужчин и отправляют их на фронт. На этом фоне украинские мирные жители сплотились против действующей власти.