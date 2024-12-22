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Регион
22 декабря, 07:59

В Генштабе ВСУ заявили о сложной обстановке на линии фронта

Украинский Генштаб признал тяжёлую для ВСУ ситуацию на фронте. Как сказано в сообщении ведомства, в частности, она обусловлена превосходством российской армии.

«Ситуация на фронте остаётся сложной. Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, атакует наши позиции», — сказано в сообщении.

Киевский режим идёт на крайние меры из-за катастрофических потерь на фронте и отсутствия значимых достижений на поле боя. Чтобы хоть как-то восполнить нехватку бойцов, на Украине разрешили вернуться в части дезертирам. Таких желающих в Незалежной мало. Стоить отметить, что также украинские военкомы похищают мужчин и отправляют их на фронт. На этом фоне украинские мирные жители сплотились против действующей власти.

Генштаб ВС РФ уточнил потери ВСУ за всё время спецоперации
Генштаб ВС РФ уточнил потери ВСУ за всё время спецоперации
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Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Оксана Попова
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