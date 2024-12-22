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Регион
22 декабря, 09:26

ВСУ за сутки ударили по 12 населённым пунктам в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, за прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали 12 населённых пунктов региона. К счастью, обошлось без пострадавших.

«По сёлам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово и Ясные Зори в ходе одного обстрела выпущены 4 боеприпаса и совершены атаки 6 БПЛА, из которых 4 сбиты системой ПВО. Последствий нет», — написал губернатор в своём телеграм-канале.

Гладков также отметил, что артиллерийскому обстрелу с применением 3 снарядов и атакам 3 беспилотников подвергся хутор Нижние Мельницы. Дроны были сбиты, пострадавших и повреждений нет. Город Шебекино также оказался под ударом — ВСУ выпустили один боеприпас, обошлось без пострадавших и разрушений.

По сёлам Козинка и Новостроевка-Вторая киевский режим выпустил четыре боеприпаса в ходе одного обстрела и совершил атаки с помощью двух беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В сёлах Рождественка и Мокрая Орловка взрывные устройства повредили два частных дома и надворные постройки.

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Ранее в районе села Репяховка Краснояружского района в результате атаки беспилотника были ранены два мирных жителя. Оба мужчины получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Одного пострадавшего бригада СМП доставила в областную клиническую больницу. Второму медицинская помощь была оказана на месте. Его дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. За ночь силы ПВО сбили 9 украинских летательных устройств в Белгородской области. Ещё 5 – в Воронежской области, 3 – над акваторией Чёрного моря и по одному – над территориями Курской области и Краснодарского края.

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Алена Пенчугина
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