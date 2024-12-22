Песков раскрыл, каково ему быть «злым полицейским» на прямой линии Путина
Песков: Журналисты на прямой линии Путина крали время своих коллег
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает за порядок и взаимоуважение журналистов на прямой линии Владимира Путина. Так представитель Кремля ответил на вопрос репортёра Павла Зарубина о том, каково ему быть «злым полицейским» на сессии.
Песков про позицию «злого полицейского». Видео © Telegram / Зарубин
«Я за порядок. Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них крал время своего коллеги. Всё это конечно такой эгоизм. < > С другой стороны, это пресс-конференция президента. Он хозяин, он организатор и автор этого мероприятия», — ответил Песков.
Напомним, во время прямой линии и масштабной пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря в Гостином Дворе, российский лидер Владимир Путин ответил на множество вопросов. Мероприятие почти побило рекорд по продолжительности — более четырёх часов. Как обычно, выступление главы государства было насыщено яркими высказываниями, которые уже стали предметом обсуждения. Life.ru собрал самые запоминающиеся из них.
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