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22 декабря, 09:55

Песков раскрыл, каково ему быть «злым полицейским» на прямой линии Путина

Песков: Журналисты на прямой линии Путина крали время своих коллег

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает за порядок и взаимоуважение журналистов на прямой линии Владимира Путина. Так представитель Кремля ответил на вопрос репортёра Павла Зарубина о том, каково ему быть «злым полицейским» на сессии.

Песков про позицию «злого полицейского». Видео © Telegram / Зарубин

«Я за порядок. Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них крал время своего коллеги. Всё это конечно такой эгоизм. < > С другой стороны, это пресс-конференция президента. Он хозяин, он организатор и автор этого мероприятия», — ответил Песков.

Политолог указал на главный смысловой момент прямой линии Путина, который ощутили не многие
Политолог указал на главный смысловой момент прямой линии Путина, который ощутили не многие

Напомним, во время прямой линии и масштабной пресс-конференции, состоявшейся 19 декабря в Гостином Дворе, российский лидер Владимир Путин ответил на множество вопросов. Мероприятие почти побило рекорд по продолжительности — более четырёх часов. Как обычно, выступление главы государства было насыщено яркими высказываниями, которые уже стали предметом обсуждения. Life.ru собрал самые запоминающиеся из них.

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Life.ru

Николай Рюмин
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