Песков раскрыл, каково ему быть «злым полицейским» на прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выступает за порядок и взаимоуважение журналистов на прямой линии Владимира Путина. Так представитель Кремля ответил на вопрос репортёра Павла Зарубина о том, каково ему быть «злым полицейским» на сессии.

Песков про позицию «злого полицейского». Видео © Telegram / Зарубин

«Я за порядок. Вы видите, что люди злоупотребляли. Каждый из них крал время своего коллеги. Всё это конечно такой эгоизм. < > С другой стороны, это пресс-конференция президента. Он хозяин, он организатор и автор этого мероприятия», — ответил Песков.