Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 декабря, 11:03

В Италии заявили, что распад Украины стал неизбежен

L'AntiDiplomatico: Распад Украины стал необратим из-за укрепления России

Укрепление России, несмотря на санкции Запада, сделало распад Украине ещё более неизбежным. Киеву не помогли поставки вооружения и военная «разведка» НАТО, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Однако сценарий может измениться, если западные страны вступят в открытую борьбу.

«Действительно, она [Россия] объединилась и сумела консолидироваться экономически и технологически, и это фактически сделало исход конфликта необратимым, ещё не завершённым, но обречённым на распад Украины. Если только западные канцелярии не решат изменить характер войны, сделав её прямой и глобальной войной с Россией», — указывает издание.

В Италии полагают, что прямая конфронтация с Россией проверит баланс сил на более высоком уровне. Однако издание подчёркивает, что многие из ныне живущих не смогут увидеть, чем закончится это противостояние.

Ранее в Британии отметили, что Владимир Зеленский начал говорить о невозможности возврата территорий через боевые действия. Впервые на мир с Россией глава киевского режима согласился в конце ноября, сказав, что прекратит огонь в обмен на членство в НАТО.

«Тяжёлые времена»: Премьер Швеции пообещал продолжать поддержку Киеву
«Тяжёлые времена»: Премьер Швеции пообещал продолжать поддержку Киеву
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alim Yakubov

Полина Никифорова
  • Новости
  • Италия
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar