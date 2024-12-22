В Италии заявили, что распад Украины стал неизбежен
L'AntiDiplomatico: Распад Украины стал необратим из-за укрепления России
Укрепление России, несмотря на санкции Запада, сделало распад Украине ещё более неизбежным. Киеву не помогли поставки вооружения и военная «разведка» НАТО, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Однако сценарий может измениться, если западные страны вступят в открытую борьбу.
«Действительно, она [Россия] объединилась и сумела консолидироваться экономически и технологически, и это фактически сделало исход конфликта необратимым, ещё не завершённым, но обречённым на распад Украины. Если только западные канцелярии не решат изменить характер войны, сделав её прямой и глобальной войной с Россией», — указывает издание.
В Италии полагают, что прямая конфронтация с Россией проверит баланс сил на более высоком уровне. Однако издание подчёркивает, что многие из ныне живущих не смогут увидеть, чем закончится это противостояние.
Ранее в Британии отметили, что Владимир Зеленский начал говорить о невозможности возврата территорий через боевые действия. Впервые на мир с Россией глава киевского режима согласился в конце ноября, сказав, что прекратит огонь в обмен на членство в НАТО.
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