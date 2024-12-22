Укрепление России, несмотря на санкции Запада, сделало распад Украине ещё более неизбежным. Киеву не помогли поставки вооружения и военная «разведка» НАТО, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico. Однако сценарий может измениться, если западные страны вступят в открытую борьбу.

«Действительно, она [Россия] объединилась и сумела консолидироваться экономически и технологически, и это фактически сделало исход конфликта необратимым, ещё не завершённым, но обречённым на распад Украины. Если только западные канцелярии не решат изменить характер войны, сделав её прямой и глобальной войной с Россией», — указывает издание.