Два шанса Афони: Как Данелия отверг Высоцкого ради Куравлёва
«Царьград»: Данелия отверг кандидатуру Высоцкого на роль Афони ради Куравлёва
Леонид Куравлёв в фильме «Афоня». Обложка © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk
Комедия «Афоня» с блистательным Леонидом Куравлёвым в главной роли считается классикой советского кино. Киноленту обожают и регулярно пересматривают миллионы россиян, однако мало кто знает, что изначально она могла получиться совершенно иной, пишет «Царьград».
Дело в том, что съёмки дебютного фильма по сценарию Александра Бородянского были запланированы в Киеве, а на главную роль претендовал Борислав Брондуков, но в дело вмешался случай. Бородянский успел завоевать престижную награду для сценаристов, поэтому партийное начальства решило повысить статус картины и перенести съёмки в Москву. За дело принялся тогда уже звёздный режиссёр Георгий Данелия.
Под него и пришлось переписывать сценарий. Брондуков получил роль второго плана, а на роль Афони мэтр пригласил Куравлёва, хотя изначально собирался доверить это место Владимиру Высоцкому. Тем не менее, его образ режиссёру показался слишком мрачным для новой версии комедии.
Мрачным для Данелии был и финал фильма. И хоть Куравлёв настаивал, что Афоня не заслуживает второго шанса, режиссёр подыграл ему и в этом. Мэтр советского кино в последний момент изменил концовку, добавив туда отснятые «на всякий случай» кадры, на которых Катя появляется на взлётной полосе. Так главный герой получил второй шанс.
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