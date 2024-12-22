Два шанса Афони: Как Данелия отверг Высоцкого ради Куравлёва

Комедия «Афоня» с блистательным Леонидом Куравлёвым в главной роли считается классикой советского кино. Киноленту обожают и регулярно пересматривают миллионы россиян, однако мало кто знает, что изначально она могла получиться совершенно иной, пишет «Царьград».

Дело в том, что съёмки дебютного фильма по сценарию Александра Бородянского были запланированы в Киеве, а на главную роль претендовал Борислав Брондуков, но в дело вмешался случай. Бородянский успел завоевать престижную награду для сценаристов, поэтому партийное начальства решило повысить статус картины и перенести съёмки в Москву. За дело принялся тогда уже звёздный режиссёр Георгий Данелия.

Под него и пришлось переписывать сценарий. Брондуков получил роль второго плана, а на роль Афони мэтр пригласил Куравлёва, хотя изначально собирался доверить это место Владимиру Высоцкому. Тем не менее, его образ режиссёру показался слишком мрачным для новой версии комедии.