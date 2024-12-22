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22 декабря, 13:53

Два шанса Афони: Как Данелия отверг Высоцкого ради Куравлёва

«Царьград»: Данелия отверг кандидатуру Высоцкого на роль Афони ради Куравлёва

Леонид Куравлёв в фильме «Афоня». Обложка © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Леонид Куравлёв в фильме «Афоня». Обложка © Кадр из фильма «Афоня», режиссёр Георгий Данелия, сценарист Александр Бородянский / Kinopoisk

Комедия «Афоня» с блистательным Леонидом Куравлёвым в главной роли считается классикой советского кино. Киноленту обожают и регулярно пересматривают миллионы россиян, однако мало кто знает, что изначально она могла получиться совершенно иной, пишет «Царьград».

Дело в том, что съёмки дебютного фильма по сценарию Александра Бородянского были запланированы в Киеве, а на главную роль претендовал Борислав Брондуков, но в дело вмешался случай. Бородянский успел завоевать престижную награду для сценаристов, поэтому партийное начальства решило повысить статус картины и перенести съёмки в Москву. За дело принялся тогда уже звёздный режиссёр Георгий Данелия.

Под него и пришлось переписывать сценарий. Брондуков получил роль второго плана, а на роль Афони мэтр пригласил Куравлёва, хотя изначально собирался доверить это место Владимиру Высоцкому. Тем не менее, его образ режиссёру показался слишком мрачным для новой версии комедии.

Мрачным для Данелии был и финал фильма. И хоть Куравлёв настаивал, что Афоня не заслуживает второго шанса, режиссёр подыграл ему и в этом. Мэтр советского кино в последний момент изменил концовку, добавив туда отснятые «на всякий случай» кадры, на которых Катя появляется на взлётной полосе. Так главный герой получил второй шанс.

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Ранее Life.ru рассказывал, почему «Афоня» стал секс-символом СССР, и кто выгнал пьяного Данелию. Кстати, в комедии нашли сразу три киноляпа.

Борис Эльфанд
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