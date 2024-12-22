Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков сообщил, что 83 % украинцев смотрели прямую линию с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря. Кроме того, большинство жителей Украины следили за трансляцией в течение четырёх с лишним часов — в среднем просмотры составляли 87% от длительности прямой линии.

Пушков отметил, что жители Молдавии также не остались равнодушными к выступлению главы государства. В четверг глава Молдавии Санду давала свою пресс-конференцию, чтобы отвлечь внимание от трансляции с Путиным, однако ей граждане уделили гораздо меньше внимания.

Недавно журналистка CNN Клэр Себастьян заявила, что президент России в ходе прямой линии 19 декабря смог показать всю силу России. Лидер обращался не просто к гостям мероприятия, но ко всему мировому сообществу. Именно поэтому сейчас к нему приковано особое внимание на Западе. Британский политик Джордж Гэллоуэй, в свою очередь, восхитился высоким уровнем сдержанности главы государства на фоне украинских провокаций. Он добавил, что будь на месте Путина бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, от столицы Украины уже не осталось бы «камня на камне».