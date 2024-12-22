Экс-участница «Дома-2» раскрыла будущее выставленной на продажу поляны телешоу

Выставленная на продажу площадка, на которой проходили съёмки популярного телепроекта «Дом-2», скорее всего, будет переоборудована под застройку коммерческой недвижимости или коттеджей. Таким мнением поделилась бывшая участница шоу, продюсер Ольга Солнце.

«Это очень дорогая земля, которая находится недалеко от Москвы, на самом дорогом направлении загородной недвижимости — Новая Рига. Там вокруг уже всё застроено», — подчеркнула она в беседе с 360.ru.

Солнце также призналась, что в шутку обсуждала с друзьями вариант покупки поляны для запуска там нового проекта, однако её отпугнула высокая цена. Тем не менее, продюсер хотела бы приобрести данную территорию для организации музея «Дома-2» и всего российского телевидения.