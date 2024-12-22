«Где микрофончик будет?» Зарубин показал видео с Путиным перед началом прямой линии
Зарубин показал видео с Путиным перед началом прямой линии
Журналист ВГТРК Павел Зарубин в телеграм-канале показал президента России Владимира Путина перед началом прямой линии. На видео попало, как глава государства стоит за кулисами и ожидает начала мероприятия. Он заранее поинтересовался, «где микрофончик будет».
Путин за кулисами перед «Прямой линией». Видео © Telegram / ЗАРУБИН
После того как Путин занял своё место за столом, к нему стремительно подбежала женщина в зелёном платье. Как оказалось, она надела на главу государства микрофон.
Напомним, что в этом году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 19 декабря и была совмещена с итоговой пресс-конференцией. Она шла 4 часа 27 минут и стала второй по длительности в истории. Всего российскому лидеру поступило более 2 млн обращений. Вопросы задавали как обычные граждане, так и журналисты, собравшиеся в Гостином Дворе в Москве.
Life.ru