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23 декабря, 02:23

Гигантский мост рухнул в Бразилии под тяжестью грузовиков с серной кислотой — видео

G1: 533-метровая секция моста рухнула в Бразилии пот тяжестью машин, есть жертвы

Полукилометровая секция автомобильного моста имени Жуселину Кубичека де Оливейры обрушилась в Бразилии. Сооружение соединяло города Эстрейту и Агиарнополис. В результате трагедии два человека погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести, сообщает портал G1 со ссылкой на Федеральную дорожную полицию.

Инцидент произошёл в тот момент, когда на мосту находились несколько грузовиков. По данным SHOT, два из них перевозили серную кислоту.

Момент обрушения моста и последствия. Видео © X / Marly Barbosa / Egilson santos clinica das lanternas e lunetas / Uchôa News / TiadoZap

Как уточнили в Национальном департаменте транспортной инфраструктуры (DNIT), обрушился пролёт длиной 533 метра. Причины катастрофы выясняются. Примечательно, что инцидент запечатлел член городского парламента Агиарнополиса Элиас Джуниор, когда демонстрировал крупные трещины в конструкции сооружения.

Американцу ампутировали половину тела после падения с моста на погрузчике
Американцу ампутировали половину тела после падения с моста на погрузчике

А в Приморье недавно произошло обрушение горных пород на одном из рудников. Жертвой трагедии стал рабочий, который скончался по дороге в больницу.

Обложка ©

X / TiadoZap

Анатолий Цейко
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