Гигантский мост рухнул в Бразилии под тяжестью грузовиков с серной кислотой — видео

Полукилометровая секция автомобильного моста имени Жуселину Кубичека де Оливейры обрушилась в Бразилии. Сооружение соединяло города Эстрейту и Агиарнополис. В результате трагедии два человека погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести, сообщает портал G1 со ссылкой на Федеральную дорожную полицию.

Инцидент произошёл в тот момент, когда на мосту находились несколько грузовиков. По данным SHOT, два из них перевозили серную кислоту.