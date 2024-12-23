Гигантский мост рухнул в Бразилии под тяжестью грузовиков с серной кислотой — видео
G1: 533-метровая секция моста рухнула в Бразилии пот тяжестью машин, есть жертвы
Полукилометровая секция автомобильного моста имени Жуселину Кубичека де Оливейры обрушилась в Бразилии. Сооружение соединяло города Эстрейту и Агиарнополис. В результате трагедии два человека погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести, сообщает портал G1 со ссылкой на Федеральную дорожную полицию.
Инцидент произошёл в тот момент, когда на мосту находились несколько грузовиков. По данным SHOT, два из них перевозили серную кислоту.
Момент обрушения моста и последствия. Видео © X / Marly Barbosa / Egilson santos clinica das lanternas e lunetas / Uchôa News / TiadoZap
Как уточнили в Национальном департаменте транспортной инфраструктуры (DNIT), обрушился пролёт длиной 533 метра. Причины катастрофы выясняются. Примечательно, что инцидент запечатлел член городского парламента Агиарнополиса Элиас Джуниор, когда демонстрировал крупные трещины в конструкции сооружения.
А в Приморье недавно произошло обрушение горных пород на одном из рудников. Жертвой трагедии стал рабочий, который скончался по дороге в больницу.
X / TiadoZap