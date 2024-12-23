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23 декабря, 05:00

«Мышеловка захлопнулась»: Военкор сообщил об патовой ситуации ВСУ под Времевкой

Военкор Котенок: ВСУ угодили в «мышеловку» на одном из участков в ДНР

Российские подразделения значительно продвинулись на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике, перекрыв пути отступления для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

По информации военкора, 60-я бригада Российской армии прорвалась к трассе Гуляйполе – Великая Новосёлка, заняв позиции в 500 метрах от важнейшей дороги. Фактически наши бойцы установили физический и огневой контроль над путями отступления противника, заключив его в оперативное окружение.

«Мышеловка захлопнулась», — подчеркнул Котенок.

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Не за горами уже и полное освобождение Курахово, отметил ранее Денис Пушилин. Сопротивление нашим военным на этом участке всё чаще оказывают иностранные наёмники, которые, впрочем, не вывозят схватку с русским штыком.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Тимур Хингеев
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