«Мышеловка захлопнулась»: Военкор сообщил об патовой ситуации ВСУ под Времевкой

Российские подразделения значительно продвинулись на Времевском направлении в Донецкой Народной Республике, перекрыв пути отступления для Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своём Telegram-канале.

По информации военкора, 60-я бригада Российской армии прорвалась к трассе Гуляйполе – Великая Новосёлка, заняв позиции в 500 метрах от важнейшей дороги. Фактически наши бойцы установили физический и огневой контроль над путями отступления противника, заключив его в оперативное окружение.