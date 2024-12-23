ВС РФ приближаются к крупнейшему украинскому угольному предприятию в ДНР
ТАСС: До крупнейшего угольного предприятия Украины ВС РФ осталось около 3 км
Российские позиции находятся всего в трёх километрах от крупнейшего угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское» в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
«До шахты «Покровское» осталось порядка 3 км. Противник пытается окапываться в том районе», — сообщили в силовых структурах, уточнив, что ВСУ уже начали эвакуировать местное население и администрацию, в том числе, населённого пункта Удачное.
Шахтоуправление «Покровское» — представляет огромную экономическую важность для Киева. Оно является одним из крупнейших угольных предприятий Украины, обеспечивая не только добычу угля, но и рабочие места для тысяч людей. Уголь, добываемый на этом шахтоуправлении, используется для обеспечения энергетических нужд страны, а также в металлургической и других отраслях.
Тем временем не за горами полное освобождение Курахово, как отметил ранее Денис Пушилин. Сопротивление нашим военным на этом участке всё чаще оказывают иностранные наёмники, которые, впрочем, не вывозят схватку с русским штыком.
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