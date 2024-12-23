Российские позиции находятся всего в трёх километрах от крупнейшего угольного предприятия Украины — шахтоуправления «Покровское» в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«До шахты «Покровское» осталось порядка 3 км. Противник пытается окапываться в том районе» , — сообщили в силовых структурах, уточнив, что ВСУ уже начали эвакуировать местное население и администрацию, в том числе, населённого пункта Удачное.

Шахтоуправление «Покровское» — представляет огромную экономическую важность для Киева. Оно является одним из крупнейших угольных предприятий Украины, обеспечивая не только добычу угля, но и рабочие места для тысяч людей. Уголь, добываемый на этом шахтоуправлении, используется для обеспечения энергетических нужд страны, а также в металлургической и других отраслях.