Крупнейшего производителя касс в России выкупил его топ-менеджер
Новым владельцем российского производителя касс АТОЛ стал Володин
Новым владельцем компания АТОЛ, которая является ведущим разработчиком технологий для обмена товарами и услугами в России, стал Роман Володин. До недавнего времени он возглавлял компанию. Об этом со ссылкой на представителя АТОЛ пишет РБК.
«АТОЛ объявил о завершении сделки по продаже компании. Основатели и акционеры компании Алексей и Ирина Макаровы приняли решение о продаже всех активов компании Роману Володину, бывшему CEO АТОЛ», — отметили в компании.
Сумма сделки по приобретению АТОЛ не раскрывается, однако участники рынка оценивают её в несколько миллиардов рублей. Выручка самого прибыльного лица группы, ООО «АТОЛ», в 2023 году составила 5,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 227 миллионов рублей. В последние годы темпы роста компании были невысокими.
Компания начала своё существование в 2001 году. Под данной маркой производятся контрольно-кассовая техника и смарт-терминалы, а также ПО и POS-системы для них. По имеющимся данным, практически 40% покупок в России совершаются с помощью оборудования, созданного АТОЛ.
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