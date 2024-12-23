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23 декабря, 10:29

Крупнейшего производителя касс в России выкупил его топ-менеджер

Новым владельцем российского производителя касс АТОЛ стал Володин

Новым владельцем компания АТОЛ, которая является ведущим разработчиком технологий для обмена товарами и услугами в России, стал Роман Володин. До недавнего времени он возглавлял компанию. Об этом со ссылкой на представителя АТОЛ пишет РБК.

«АТОЛ объявил о завершении сделки по продаже компании. Основатели и акционеры компании Алексей и Ирина Макаровы приняли решение о продаже всех активов компании Роману Володину, бывшему CEO АТОЛ», — отметили в компании.

Сумма сделки по приобретению АТОЛ не раскрывается, однако участники рынка оценивают её в несколько миллиардов рублей. Выручка самого прибыльного лица группы, ООО «АТОЛ», в 2023 году составила 5,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 227 миллионов рублей. В последние годы темпы роста компании были невысокими.

Компания начала своё существование в 2001 году. Под данной маркой производятся контрольно-кассовая техника и смарт-терминалы, а также ПО и POS-системы для них. По имеющимся данным, практически 40% покупок в России совершаются с помощью оборудования, созданного АТОЛ.

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А ранее сообщалось, что поляну «Дома-2» продают почти за 700 миллионов рублей. Соответствующее объявление на днях появилось на портале «Авито». Life.ru выяснил интересные детали продажи бывшей площадки знаменитой телестройки.

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Shutterstock / FOTODOM / STEKLO

Мария Любицкая
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