Крупнейшего производителя касс в России выкупил его топ-менеджер

Новым владельцем компания АТОЛ, которая является ведущим разработчиком технологий для обмена товарами и услугами в России, стал Роман Володин. До недавнего времени он возглавлял компанию. Об этом со ссылкой на представителя АТОЛ пишет РБК.

«АТОЛ объявил о завершении сделки по продаже компании. Основатели и акционеры компании Алексей и Ирина Макаровы приняли решение о продаже всех активов компании Роману Володину, бывшему CEO АТОЛ», — отметили в компании.

Сумма сделки по приобретению АТОЛ не раскрывается, однако участники рынка оценивают её в несколько миллиардов рублей. Выручка самого прибыльного лица группы, ООО «АТОЛ», в 2023 году составила 5,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 227 миллионов рублей. В последние годы темпы роста компании были невысокими.