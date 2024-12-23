Более 17 миллионов зрителей посмотрели «Итоги года» с Путиным

Совмещённая прямая линия и пресс-конференция главы государства Владимира Путина собрала у экранов более 17 миллионов зрителей, что превышает показатели 2023 и 2021 годов. Эти данные были представлены агентством ТАСС со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.

Согласно информации компании, общая аудитория всех каналов, транслировавших программу «Итоги года с Владимиром Путиным», составила свыше 17 миллионов человек. Доля зрителей, которые смотрели программу, составила 63,4% от всей телеаудитории, а рейтинг трансляции достиг 12,5%, что означает, что такое количество людей смотрело программу относительно общей численности населения исследуемой аудитории.