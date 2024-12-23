Более 17 миллионов зрителей посмотрели «Итоги года» с Путиным
Российский лидер Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Совмещённая прямая линия и пресс-конференция главы государства Владимира Путина собрала у экранов более 17 миллионов зрителей, что превышает показатели 2023 и 2021 годов. Эти данные были представлены агентством ТАСС со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.
Согласно информации компании, общая аудитория всех каналов, транслировавших программу «Итоги года с Владимиром Путиным», составила свыше 17 миллионов человек. Доля зрителей, которые смотрели программу, составила 63,4% от всей телеаудитории, а рейтинг трансляции достиг 12,5%, что означает, что такое количество людей смотрело программу относительно общей численности населения исследуемой аудитории.
Напомним, что в этом году прямая линия с Владимиром Путиным состоялась 19 декабря и была совмещена с итоговой пресс-конференцией. Она шла 4 часа 27 минут и стала второй по длительности в истории. Всего российскому лидеру поступило более 2 млн обращений. Вопросы задавали как обычные граждане, так и журналисты, собравшиеся в Гостином Дворе в Москве.