Зюганов заявил, что мир находится на пороге ядерной войны

Мир находится на пороге ядерной войны, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя текущую геополитическую обстановку. Он напомнил, что риск ядерной войны был также высок во времена Карибского кризиса. Однако тогда США и СССР смогли договориться, а сейчас Москва и Вашингтон не ведут переговоры, отметил политик.

Депутат связал риски начала ядерной войны с тем, что мировые лидеры не идут на контакт. Парламентарий не сомневается, что сегодня вероятность применения ядерных ракет выше, чем в прошлые годы, поэтому необходимо поработать над мирным урегулированием. Особенно это важно в контексте украинского конфликта.