Зюганов заявил, что мир находится на пороге ядерной войны
Геннадий Зюганов. Обложка © Life.ru
Мир находится на пороге ядерной войны, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя текущую геополитическую обстановку. Он напомнил, что риск ядерной войны был также высок во времена Карибского кризиса. Однако тогда США и СССР смогли договориться, а сейчас Москва и Вашингтон не ведут переговоры, отметил политик.
Депутат связал риски начала ядерной войны с тем, что мировые лидеры не идут на контакт. Парламентарий не сомневается, что сегодня вероятность применения ядерных ракет выше, чем в прошлые годы, поэтому необходимо поработать над мирным урегулированием. Особенно это важно в контексте украинского конфликта.
«Поэтому нам всем сейчас надо поработать на мир. Но без победы над фашизмом и нацизмом на Украине этого мира не будет», — подчеркнул Зюганов в интервью URA.ru.
Ранее Геннадий Зюганов призвал показать «упырям в Лондоне», на что способна Россия с ядеркой. А ещё политик заявил, что человечество сползает к ужасам третьей мировой войны.