Геннадий Зюганов: Человечество сползает к ужасам Третьей мировой войны

Мир постепенно движется в сторону Третьей мировой войны. Таким мнением с kp.ru поделился лидер ЦК КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов, комментируя массовую атаку «Моссада», в результате которой взорвались тысячи пейджеров в Ливане.

«Что касается пейджинговой войны — это ещё одно подтверждение человечеству, что мир сползает к ужасам Третьей мировой войны, которая, по сути дела, уже полыхает на планете. Миролюбивые силы должны как никогда сплотиться, объединиться и активнее бороться за мир», — призывает Зюганов.

Политик считает, что начался новый вид войны, которая объявлена всему человеческому роду. Она может коснуться каждой семьи и привести к множеству смертей и ранений. Цинизм и наглость «Моссада» лидер КПРФ сравнил с крупной диверсией против целых государств и народов.