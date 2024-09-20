Геннадий Зюганов: Человечество сползает к ужасам Третьей мировой войны
Мир постепенно движется в сторону Третьей мировой войны. Таким мнением с kp.ru поделился лидер ЦК КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов, комментируя массовую атаку «Моссада», в результате которой взорвались тысячи пейджеров в Ливане.
«Что касается пейджинговой войны — это ещё одно подтверждение человечеству, что мир сползает к ужасам Третьей мировой войны, которая, по сути дела, уже полыхает на планете. Миролюбивые силы должны как никогда сплотиться, объединиться и активнее бороться за мир», — призывает Зюганов.
Политик считает, что начался новый вид войны, которая объявлена всему человеческому роду. Она может коснуться каждой семьи и привести к множеству смертей и ранений. Цинизм и наглость «Моссада» лидер КПРФ сравнил с крупной диверсией против целых государств и народов.
«Это что же выходит: в любой подставной фирме можно изготавливать такого рода изделия и рассовывать их по всем местам присутствия людей. Начиная от машин, самолётов, больниц, очередей и заканчивая чем угодно», — негодует коммунист.
Напомним, серия взрывов потрясла Ливан 17-18 сентября. Всё началось с массовой детонации пейджеров, которыми пользовались члены «Хезболлы». Считается, что это была масштабная и спланированная операция израильского «Моссада». В результате погибли как минимум 25 человек, ранены более 600. Перед взрывом на пейджеры приходили сообщения на арабском, которые должны были привлечь внимание владельцев. Опасность угрожает не только жителям Ливана, но и России в том числе. Устройства, которые начинили взрывчаткой, могли попасть в любую точку мира. Причём это может быть всё что угодно: телефон, утюг, стиральная машина, домофон, магнитола в машине или рация, говорит ветеран «Альфы».