Тайсон Фьюри раскрыл свои планы после поражения Усику

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри думает над завершением карьеры после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. Об этом сообщает ютуб-канал Seconds Out.

«Что дальше? Возможно, вы увидите, как я снова дерусь. Но не исключено, что этого больше не случится», — сказал Фьюри.

Экс-чемпион мира предложил вернуться к этому вопросу в 2025 году.

В то же время The Sun утверждает, что Фьюри пообещал друзьям не заканчивать карьеру.

«Это ещё не конец», — сказал боксёр, у которого на счету 34 победы, два поражения и одна ничья.