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23 декабря, 11:39

Тайсон Фьюри раскрыл свои планы после поражения Усику

The Sun: Тайсон Фьюри не собирается завершать карьеру после поражений от Усика

Тайсон Фьюри после поражения Александру Усику. Обложка © ТАСС / АР / Frank Augstein

Тайсон Фьюри после поражения Александру Усику. Обложка © ТАСС / АР / Frank Augstein

Британский боксёр-тяжеловес Тайсон Фьюри думает над завершением карьеры после двух подряд поражений от украинца Александра Усика. Об этом сообщает ютуб-канал Seconds Out.

«Что дальше? Возможно, вы увидите, как я снова дерусь. Но не исключено, что этого больше не случится», — сказал Фьюри.

Экс-чемпион мира предложил вернуться к этому вопросу в 2025 году.

В то же время The Sun утверждает, что Фьюри пообещал друзьям не заканчивать карьеру.

«Это ещё не конец», — сказал боксёр, у которого на счету 34 победы, два поражения и одна ничья.

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Напомним, Александр Усик одержал вторую победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Реванш продлился всю дистанцию и завершился судейским решением в пользу Усика. Вокруг поединка в РФ развернулся целый скандал, так как популярная российская блогерша Виктория Боня публично поддержала Усика, который не чурается антироссийских заявлений.

Николай Рюмин
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