Путин заявил, что власти действуют в условиях необходимости сдерживания инфляции
Глава государства Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Открывая его он отметил, что бюджетная и кредитная политика страны осуществляется с акцентом на сдерживание инфляционных процессов. В этой связи российский лидер подчеркнул важность принятия решений с учётом этого аспекта.
«Мы работаем в условиях, требующих сдерживания инфляции, и применяем строгие методы в бюджетной политике, что также должно отражаться на нашей кредитной политике», — добавил президент.
Ранее Life.ru сообщал, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Тем не менее, в регуляторе рассматривали и повышение ставки до 22% и 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что решения по ставке помогут замедлить инфляцию в ближайшие кварталы.
Life.ru