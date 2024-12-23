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23 декабря, 10:55

Путин заявил, что власти действуют в условиях необходимости сдерживания инфляции

Глава государства Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Открывая его он отметил, что бюджетная и кредитная политика страны осуществляется с акцентом на сдерживание инфляционных процессов. В этой связи российский лидер подчеркнул важность принятия решений с учётом этого аспекта.

«Мы работаем в условиях, требующих сдерживания инфляции, и применяем строгие методы в бюджетной политике, что также должно отражаться на нашей кредитной политике», — добавил президент.

Ранее Life.ru сообщал, что ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Тем не менее, в регуляторе рассматривали и повышение ставки до 22% и 23%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уверена, что решения по ставке помогут замедлить инфляцию в ближайшие кварталы.

Набиуллина: Решения ЦБ по ставке помогут замедлить инфляцию в ближайшие кварталы
Набиуллина: Решения ЦБ по ставке помогут замедлить инфляцию в ближайшие кварталы
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Life.ru

Оксана Попова
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