Путин заявил, что власти действуют в условиях необходимости сдерживания инфляции

Глава государства Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам. Открывая его он отметил, что бюджетная и кредитная политика страны осуществляется с акцентом на сдерживание инфляционных процессов. В этой связи российский лидер подчеркнул важность принятия решений с учётом этого аспекта.