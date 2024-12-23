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23 декабря, 12:20

В Одесской области ГБР конфисковала взрывчатку и заблокировала работу ПВО

«Страна.ua»: Следователи заблокировали работу ПВО в Одесской области

Работа подразделения ПВО в Одесской области заблокирована из-за действий Государственного бюро расследований (ГБР) Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на подполковника ВМС Украины Андрея Смирнова.

По его словам, в ноябре правоохранительные органы конфисковали взрывчатые вещества, предназначенные для FPV-дронов, используемых для перехвата беспилотников над Одессой. Смирнов утверждает, что у него были все необходимые документы, однако сотрудники ГБР заподозрили его в присвоении боеприпасов. По версии правоохранителей, он перевозил их без соблюдения требований безопасности и без соответствующих разрешительных документов. В результате подразделение ПВО в Одесской области не смогло выполнять боевые задачи, утверждает военный.

В настоящее время по факту присвоения подполковником боеприпасов ГБР организовало досудебное расследование.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Мария Любицкая
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