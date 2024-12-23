СК завёл дело после взрыва на территории бывшего завода в Абакане
Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при газоопасных работах возбудили следователи после взрыва на заводе в Абакане. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Абаканский завод, где произошёл взрыв. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух и травмирования нескольких мужчин в возрасте от 28 лет до 51 года в связи с хлопком газа на территории ОАО «Абаканский опытно-механический завод» (ч. 3 ст. 216 УК РФ)», — говорится в сообщении.
О взрыве на территории бывшего Абаканского опытно-механического завода стало известно ранее. В результате ЧП погибли два человека, ещё четверо пострадали, их состояние врачи оценивают как тяжёлое. По словам губернатора Хакасии Валентина Коновалова, взрыв произошёл из-за нарушения техники безопасности.
ТАСС / Роман Наумов/URA.RU