Гурман получил ожоги, когда кусок сочной курочки в тесте «взорвался» у него во рту
UOL: Владелец закусочной в Бразилии рассказал о блюде с «взрывоопасной» курицей
Владелец закусочной в бразильском городе Куритиба в беседе с изданием UOL рассказал об инциденте с посетителем, которого травмировала «взрывоопасная» курица. Мужчина покинул заведение со следами ожогов на лице, и всё из-за местного деликатеса — кошинью.
Это популярное бразильское блюдо состоит из кусочков курицы в тесте, обжаренных во фритюре. Инцидент произошёл, когда сеньор Жилсон едва надкусил тесто. Внезапно раздался громкий звук, который напугал всех вокруг.
«Как только он поднёс кусочек ко рту, произошёл «взрыв». Я не сразу понял, что произошло, но затем увидел, что ошмётки кошиньи оказались рядом с его лицом, а в руке осталась лишь оболочка. Жилсон был в шоке, так как тесто попало ему на лицо, а часть блюда — в глаз. Мы все в панике начали ему помогать: промыли лицо в раковине у барной стойки и нанесли мазь для облегчения состояния. После этого он ушел домой», — рассказал владелец заведения Кристиан де Соуза Амарал.
А ранее Life.ru сообщал, что температура пищи напрямую влияет на скорость её переваривания. Слишком горячая не только замедляет процесс, но и может стать причиной ожога пищевода.
Kandinsky 3.1 / Life.ru