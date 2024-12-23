Гурман получил ожоги, когда кусок сочной курочки в тесте «взорвался» у него во рту

Владелец закусочной в бразильском городе Куритиба в беседе с изданием UOL рассказал об инциденте с посетителем, которого травмировала «взрывоопасная» курица. Мужчина покинул заведение со следами ожогов на лице, и всё из-за местного деликатеса — кошинью.

«Как только он поднёс кусочек ко рту, произошёл «взрыв». Я не сразу понял, что произошло, но затем увидел, что ошмётки кошиньи оказались рядом с его лицом, а в руке осталась лишь оболочка. Жилсон был в шоке, так как тесто попало ему на лицо, а часть блюда — в глаз. Мы все в панике начали ему помогать: промыли лицо в раковине у барной стойки и нанесли мазь для облегчения состояния. После этого он ушел домой», — рассказал владелец заведения Кристиан де Соуза Амарал.