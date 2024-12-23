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Регион
23 декабря, 15:47

Россиянам напомнили, что 28 декабря придётся работать

Депутат Гаврилов напомнил, что 28 декабря 2024 года — полноценный рабочий день

28 декабря 2024 года — полноценный рабочий день, напомнил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. С 23 декабря в России началась шестидневная рабочая неделя, которая завершится как раз в субботу, 28 декабря. Парламентарий подчеркнул, что этот график обусловлен переносом выходных для увеличения новогодних каникул.

«В субботу, 28 декабря, россиянам придётся выйти на работу, поскольку этот день был перенесён с понедельника, 30 декабря, чтобы он стал частью праздничных каникул», — отметил депутат ГД РФ в беседе с RT.

Также Гаврил обратил внимание, что впереди у россиян сразу 11 дней отдыха: с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. Кроме того, после новогодних каникул граждан ждёт короткая рабочая неделя, которая продлится всего два дня: с 9 по 10 января.

Эксперт объяснил, почему 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём
Эксперт объяснил, почему 28 декабря не будет сокращённым рабочим днём

Ранее в России предложили отменить шестидневку перед новогодними праздниками. Однако в Госдуме объяснили, почему 28 декабря не получится сделать выходным днём.

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Shuttertsock / FOTODOM /

Борис Эльфанд
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