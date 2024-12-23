Россиянам напомнили, что 28 декабря придётся работать
Депутат Гаврилов напомнил, что 28 декабря 2024 года — полноценный рабочий день
28 декабря 2024 года — полноценный рабочий день, напомнил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. С 23 декабря в России началась шестидневная рабочая неделя, которая завершится как раз в субботу, 28 декабря. Парламентарий подчеркнул, что этот график обусловлен переносом выходных для увеличения новогодних каникул.
«В субботу, 28 декабря, россиянам придётся выйти на работу, поскольку этот день был перенесён с понедельника, 30 декабря, чтобы он стал частью праздничных каникул», — отметил депутат ГД РФ в беседе с RT.
Также Гаврил обратил внимание, что впереди у россиян сразу 11 дней отдыха: с 29 декабря 2024 по 8 января 2025 года. Кроме того, после новогодних каникул граждан ждёт короткая рабочая неделя, которая продлится всего два дня: с 9 по 10 января.
Shuttertsock / FOTODOM /