Россиянам напомнили, что 28 декабря придётся работать

28 декабря 2024 года — полноценный рабочий день, напомнил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. С 23 декабря в России началась шестидневная рабочая неделя, которая завершится как раз в субботу, 28 декабря. Парламентарий подчеркнул, что этот график обусловлен переносом выходных для увеличения новогодних каникул.

«В субботу, 28 декабря, россиянам придётся выйти на работу, поскольку этот день был перенесён с понедельника, 30 декабря, чтобы он стал частью праздничных каникул», — отметил депутат ГД РФ в беседе с RT.