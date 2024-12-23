Германия и Дания поставили Украине 15 танков Leopard 1A5 и запчасти

Германия и Дания передали Украине 15 танков Leopard 1A5 вместе с запчастями. Это следует из обновлённого списка, который опубликован на сайте Правительства ФРГ.

Кроме того, пакет военной помощи включает 30 БТР, оснащённых защитой от мин и нападений из засад (MRAP), боеприпасы для Leopard 2 из запасов немецкой армии и боеприпасы для Leopard 1, а также две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard с запчастями, 65 тысяч боеприпасов к них и две радиолокационные станции.

Напомним, отправка новой военной помощи была анонсирована в начале декабря. Её объём составил 650 миллионов евро.