Мишустин оценил рост инфляции в России
Мишустин: Инфляция в РФ с начала года к середине декабря превысила 9%
На совещании по экономическим вопросам премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что показатель инфляции в стране с начала года к середине декабря превысил 9%. По его словам, правительство уже приняло ряд мер по балансировке спроса и предложения во всех отраслях экономики.
«С начала года к середине декабря этот показатель превысил 9%. Правительство ведёт системную работу по вызовам, связанным с инфляционным давлением на экономику», — заявил председатель правительства.
По его словам, были предприняты шаги для балансировки спроса и предложения во всех секторах экономики. Также были инициированы новые промышленные проекты, направленные на повышение производительности труда.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика должна расти, а инфляция стать умеренной. Глава государства также отметил недоработки ЦБ в борьбе с инфляцией. По его словам, экономическую ситуацию в стране можно объяснить рядом субъективных факторов и недоработок.
Life.ru