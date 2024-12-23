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23 декабря, 15:40

Мишустин оценил рост инфляции в России

Мишустин: Инфляция в РФ с начала года к середине декабря превысила 9%

На совещании по экономическим вопросам премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что показатель инфляции в стране с начала года к середине декабря превысил 9%. По его словам, правительство уже приняло ряд мер по балансировке спроса и предложения во всех отраслях экономики.

«С начала года к середине декабря этот показатель превысил 9%. Правительство ведёт системную работу по вызовам, связанным с инфляционным давлением на экономику», — заявил председатель правительства.

По его словам, были предприняты шаги для балансировки спроса и предложения во всех секторах экономики. Также были инициированы новые промышленные проекты, направленные на повышение производительности труда.

Путин заявил, что власти действуют в условиях необходимости сдерживания инфляции
Путин заявил, что власти действуют в условиях необходимости сдерживания инфляции

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика должна расти, а инфляция стать умеренной. Глава государства также отметил недоработки ЦБ в борьбе с инфляцией. По его словам, экономическую ситуацию в стране можно объяснить рядом субъективных факторов и недоработок.

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Life.ru

Алена Пенчугина
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