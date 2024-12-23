Мишустин оценил рост инфляции в России

На совещании по экономическим вопросам премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что показатель инфляции в стране с начала года к середине декабря превысил 9%. По его словам, правительство уже приняло ряд мер по балансировке спроса и предложения во всех отраслях экономики.

«С начала года к середине декабря этот показатель превысил 9%. Правительство ведёт системную работу по вызовам, связанным с инфляционным давлением на экономику», — заявил председатель правительства.