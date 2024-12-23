Покалечившие детей с ДЦП лжеврачи Никоновы не признали вину

Гагаринская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении супружеской пары Николая и Линии Никоновых, которые заработали около 3,5 миллиона рублей на «лечении» детей с ДЦП сомнительными методиками. Лжеврачи свою вину не признали, сообщила пресс-служба надзорного органа.

По данным следствия, семья Никоновых с 2018 по 2020 годы провела более 200 сеансов массажа больным малышам, несмотря на отсутствие медицинского образования. Отчаявшимся родителям обещали, что их детки выздоровят. На деле же юным пациентам становилось лишь хуже. Впрочем, это не помешало аферистам заработать на доверчивых клиентах кругленькую сумму.

«Обвинительное заключение утверждено Гагаринской межрайонной прокуратурой. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — гласит публикация.