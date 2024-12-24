Из-за гибели людей при взрыве на заводе в Абакане задержан начальник сборочного цеха

В Абакане после взрыва на заводе задержан начальник сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш», ему вменяется ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

В Абакане задержан начальник сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш». Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии

«В Абакане в рамках расследования уголовного дела о гибели и травмировании работников предприятия задержан начальник сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш». С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в ведомстве.