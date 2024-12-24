Из-за гибели людей при взрыве на заводе в Абакане задержан начальник сборочного цеха
СК: В Абакане задержан начальник сборочного цеха после взрыва на заводе
В Абакане после взрыва на заводе задержан начальник сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш», ему вменяется ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц». На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.
В Абакане задержан начальник сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш». Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии
«В Абакане в рамках расследования уголовного дела о гибели и травмировании работников предприятия задержан начальник сборочного цеха ООО «Корпорация Лесмаш». С ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в ведомстве.
Следователи считают, что в результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда начальником сборочного цеха и ещё неустановленными лицами из числа руководства завода двое работников предприятия погибли и четверо пострадали. На месте изъята техническая, кадровая и бухгалтерская документация, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Напомним, что о взрыве в сборочном цехе Абаканского опытно-механического завода стало известно 23 декабря. В результате происшествия четырёх работников госпитализировали, а ещё двое человек погибли. По данным следствия, инцидент произошёл «в результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при производстве работ». Следователи СК России уже осмотрели место происшествия.