Вскрылись детали тайной операции Пентагона по созданию смертельного биооружия

Пентагон незаконно занимался отправкой образцов вируса Эбола из Африки в США, когда в Сьерра-Леоне велась борьба с этим заболеванием. К контрабанде причастна компания «Метабиота». Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника Войск Радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«В соответствии с отчётом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда», — пояснил он.