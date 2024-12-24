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24 декабря, 08:37

Вскрылись детали тайной операции Пентагона по созданию смертельного биооружия

Минобороны РФ обвинило Пентагон в контрабанде Эболы из Африки в лаборатории США

Пентагон незаконно занимался отправкой образцов вируса Эбола из Африки в США, когда в Сьерра-Леоне велась борьба с этим заболеванием. К контрабанде причастна компания «Метабиота». Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника Войск Радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

«В соответствии с отчётом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда», — пояснил он.

В результате «тайной операции», образцы смертельного вируса были доставлены в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск США, где, как предполагается, могла вестись работа по созданию биооружия. Сейчас «Метабиота» свернула свою деятельность на территории стран Африки.

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Ранее подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США опубликовал крупное исследование, согласно которому корни коронавируса находятся в лабораториях. По их мнению, учёные из Ухани якобы ставили эксперименты и выпустили бактерии наружу. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на это предупредил, чтобы американские власти перестали политизировать проблему источника коронавирусной пандемии. В Пекине отметили, что исследование США лишено доказательств, а лишь преследует цель опорочить репутацию Китая.

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Татьяна Миссуми
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