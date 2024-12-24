Вскрылись детали тайной операции Пентагона по созданию смертельного биооружия
Минобороны РФ обвинило Пентагон в контрабанде Эболы из Африки в лаборатории США
Пентагон незаконно занимался отправкой образцов вируса Эбола из Африки в США, когда в Сьерра-Леоне велась борьба с этим заболеванием. К контрабанде причастна компания «Метабиота». Об этом в ходе брифинга заявил заместитель начальника Войск Радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
«В соответствии с отчётом международной группы экспертов, принимавших участие в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в 2014 году в Сьерра-Леоне, персонал компании скрывал факты привлечения к работам сотрудников Пентагона. Основной целью этой деятельности являлось выделение вирулентных штаммов и их последующая контрабанда», — пояснил он.
В результате «тайной операции», образцы смертельного вируса были доставлены в НИИ инфекционных болезней Сухопутных войск США, где, как предполагается, могла вестись работа по созданию биооружия. Сейчас «Метабиота» свернула свою деятельность на территории стран Африки.
Ранее подкомитет по коронавирусу комитета по надзору Палаты представителей США опубликовал крупное исследование, согласно которому корни коронавируса находятся в лабораториях. По их мнению, учёные из Ухани якобы ставили эксперименты и выпустили бактерии наружу. Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на это предупредил, чтобы американские власти перестали политизировать проблему источника коронавирусной пандемии. В Пекине отметили, что исследование США лишено доказательств, а лишь преследует цель опорочить репутацию Китая.