В Красноярске задержали виновника серии ДТП, в ходе который повреждения получили несколько десятков автомобилей. Обстоятельства инцидента изложила у себя в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Красноярске пьяный водитель разбил десятки машин, пытаясь выехать со двора. Видео © Telegram / Ирина Волк

Накануне вечером в дежурную часть полиции микрорайона Солнечный поступило сообщение о том, что во дворах жилых домов на улице Светлова неизвестный, управляя иномаркой, совершил несколько аварий. Сотрудники ППС незамедлительно прибыли на место происшествия и доставили правонарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался 37-летний местный житель. У мужчины были заметны признаки опьянения, и он отказался пройти медицинское освидетельствование.

Задержанный признался полицейским, что отмечал свой день рождения и решил прокатиться на автомобиле, однако не смог даже выехать со двора, протаранив несколько машин. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

По предварительным данным, повреждения получили 32 припаркованных автомобиля. Точное количество пострадавших транспортных средств продолжает уточняться.

Полицейские установили, что в сентябре этого года красноярец был лишен прав на управление автомобилем на 7 месяцев за использование подложных регистрационных знаков. В связи с отказом от прохождения медицинского освидетельствования в отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ. Ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.