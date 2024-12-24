Армия России поразила военные аэродромы ВСУ

Подразделения ВС России в течение последних суток поразили военные аэродромы Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также склады боеприпасов и БПЛА противника в зоне СВО. Об этом сообщает Министерство обороны РФ 24 декабря.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — указано в сообщении оборонного ведомства.