Армия России поразила военные аэродромы ВСУ
Минобороны: ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ
Подразделения ВС России в течение последних суток поразили военные аэродромы Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также склады боеприпасов и БПЛА противника в зоне СВО. Об этом сообщает Министерство обороны РФ 24 декабря.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Для этих целей была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные войска.
Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВДВ водрузили флаг РФ на вышку связи в харьковской Старице. Также военнослужащие развернули российский флаг в освобождённой Новопустынке (ДНР). Минобороны поделилось кадрами, где бойцы говорят уже ставшую легендарной фразу «Работаем, братья!».
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