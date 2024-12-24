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Регион
24 декабря, 09:31

Армия России поразила военные аэродромы ВСУ

Минобороны: ВС России поразили военные аэродромы и склады боеприпасов ВСУ

Подразделения ВС России в течение последних суток поразили военные аэродромы Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также склады боеприпасов и БПЛА противника в зоне СВО. Об этом сообщает Министерство обороны РФ 24 декабря.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Для этих целей была задействована оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, артиллерия и ракетные войска.

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Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВДВ водрузили флаг РФ на вышку связи в харьковской Старице. Также военнослужащие развернули российский флаг в освобождённой Новопустынке (ДНР). Минобороны поделилось кадрами, где бойцы говорят уже ставшую легендарной фразу «Работаем, братья!».

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Shutterstock / FOTODOM / BeAvPhoto

Никита Никонов
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