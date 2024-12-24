В Госдуме предложили с Нового года проиндексировать штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин предложил проиндексировать штрафы для оскорбивших граждан чиновников. Такую инициативу, как стало известно Life.ru, он собирается внести на рассмотрение нижней палаты в ближайшее время. По словам парламентария, несправедливо, что штрафы граждан, в том числе и автомобилистов, будут проиндексированы с 1 января 2025 года, при этом размер санкций для чиновников остаётся с 2021 года без изменений.

Видео © Life.ru

«У нас для 50 миллионов человек повышают штрафы с 1 января. Правительство говорит, что эти штрафы не индексировались очень давно. Согласен, не индексировались. Но почему-то у нас правительство решило проиндексировать штрафы только для людей. Давайте проиндексируем штрафы для чиновников», — пояснил Плякин в беседе с Life.ru.

В настоящее время штрафы за хамство со стороны чиновников составляют до 100 тысяч рублей, а за повторные нарушения — до 150 тысяч рублей. За некачественные отписки предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Плякин предлагает увеличить штрафы за хамство на 50%, а за отписки гражданам от госслужащих — в два раза.

Напомним, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, когда речь идёт об оскорблении граждан. Авторами документа выступали Александр Хинштейн и Андрей Турчак. Инициативу они разработали во исполнение личного поручения главы государства об усилении ответственности за оскорбление, а также в целях совершенствования законодательства РФ в сфере защиты чести и достоинства граждан.

В январе 2021 года закон о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан вступил в силу. Насколько широко применялась законодательная норма и какое количество чиновников было по ней оштрафовано, неизвестно.