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24 декабря, 10:11

В Госдуме предложили с Нового года проиндексировать штрафы для чиновников за оскорбление граждан

Life.ru: «Новые люди» предложили увеличить штрафы для депутатов и чиновников

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Владимир Плякин предложил проиндексировать штрафы для оскорбивших граждан чиновников. Такую инициативу, как стало известно Life.ru, он собирается внести на рассмотрение нижней палаты в ближайшее время. По словам парламентария, несправедливо, что штрафы граждан, в том числе и автомобилистов, будут проиндексированы с 1 января 2025 года, при этом размер санкций для чиновников остаётся с 2021 года без изменений.

Видео © Life.ru

«У нас для 50 миллионов человек повышают штрафы с 1 января. Правительство говорит, что эти штрафы не индексировались очень давно. Согласен, не индексировались. Но почему-то у нас правительство решило проиндексировать штрафы только для людей. Давайте проиндексируем штрафы для чиновников», — пояснил Плякин в беседе с Life.ru.

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В настоящее время штрафы за хамство со стороны чиновников составляют до 100 тысяч рублей, а за повторные нарушения — до 150 тысяч рублей. За некачественные отписки предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Плякин предлагает увеличить штрафы за хамство на 50%, а за отписки гражданам от госслужащих — в два раза.

Напомним, что в декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 150 тысяч рублей за хамство чиновников, когда речь идёт об оскорблении граждан. Авторами документа выступали Александр Хинштейн и Андрей Турчак. Инициативу они разработали во исполнение личного поручения главы государства об усилении ответственности за оскорбление, а также в целях совершенствования законодательства РФ в сфере защиты чести и достоинства граждан.

В январе 2021 года закон о введении административных штрафов до 150 тыс. рублей для чиновников за оскорбление граждан вступил в силу. Насколько широко применялась законодательная норма и какое количество чиновников было по ней оштрафовано, неизвестно.

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Ранее Life.ru сообщал, что Госдума повысила штраф за вождение в нетрезвом виде до 45 тысяч рублей. Штраф за несоблюдение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения увеличится до 45 тысяч рублей.

Марина Фещенко
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