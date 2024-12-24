Мигрень и сонливость: Синоптик объяснила, почему россиян так «плющит» на предновогодней неделе

В последнюю рабочую неделю 2024 года многие россияне могут почувствовать себя плохо из-за повышенного атмосферного давления и ненастной погоды. Об этом в беседе с Life.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, головные боли, общее недомогание, кровотечение из носа и сонливость могут стать спутниками жителей столичного региона и Центральной России на ближайшие сутки, а то и двое.

Ещё одним негативным с точки зрения самочувствия фактором является высокая влажность.

При высокой влажности воздуха содержание кислорода в воздухе минимальное. Поэтому сегодня еще дополнительная нагрузка – это слабое кислородное голодание. Из-за нехватки воздуха мы это ощущаем. синоптик Татьяна Позднякова.

По словам собеседницы Life.ru, погода за окном сегодня не соответствует привычному понятию зимы. Очень многие россияне реагируют на это плохим самочувствием: у кого-то возникают суставные боли, кто-то ощущает дискомфорт в области сердца. В комплексе это всё может сказаться на самочувствии не только метеозависимых, но и пожилых, а иногда и здоровых, просто уставших за трудовой год, людей.

«Завтра рост атмосферного давления продолжится, и влажность воздуха останется довольно высокой. Атмосферное давление сегодня повысится, и завтра в течение дня останется высоким. Влажность и недостаток кислорода в воздухе тоже сохранится, поэтому некоторые будут чувствовать определенную гипоксию», — рассказала синоптик.