Мигрень и сонливость: Синоптик объяснила, почему россиян так «плющит» на предновогодней неделе
Синоптик Позднякова объяснила плохое самочувствие людей в предновогоднюю неделю
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В последнюю рабочую неделю 2024 года многие россияне могут почувствовать себя плохо из-за повышенного атмосферного давления и ненастной погоды. Об этом в беседе с Life.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, головные боли, общее недомогание, кровотечение из носа и сонливость могут стать спутниками жителей столичного региона и Центральной России на ближайшие сутки, а то и двое.
Ещё одним негативным с точки зрения самочувствия фактором является высокая влажность.
При высокой влажности воздуха содержание кислорода в воздухе минимальное. Поэтому сегодня еще дополнительная нагрузка – это слабое кислородное голодание. Из-за нехватки воздуха мы это ощущаем.
синоптик Татьяна Позднякова.
По словам собеседницы Life.ru, погода за окном сегодня не соответствует привычному понятию зимы. Очень многие россияне реагируют на это плохим самочувствием: у кого-то возникают суставные боли, кто-то ощущает дискомфорт в области сердца. В комплексе это всё может сказаться на самочувствии не только метеозависимых, но и пожилых, а иногда и здоровых, просто уставших за трудовой год, людей.
«Завтра рост атмосферного давления продолжится, и влажность воздуха останется довольно высокой. Атмосферное давление сегодня повысится, и завтра в течение дня останется высоким. Влажность и недостаток кислорода в воздухе тоже сохранится, поэтому некоторые будут чувствовать определенную гипоксию», — рассказала синоптик.
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