Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 12:35

Мигрень и сонливость: Синоптик объяснила, почему россиян так «плющит» на предновогодней неделе

Синоптик Позднякова объяснила плохое самочувствие людей в предновогоднюю неделю

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

В последнюю рабочую неделю 2024 года многие россияне могут почувствовать себя плохо из-за повышенного атмосферного давления и ненастной погоды. Об этом в беседе с Life.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, головные боли, общее недомогание, кровотечение из носа и сонливость могут стать спутниками жителей столичного региона и Центральной России на ближайшие сутки, а то и двое.

Ещё одним негативным с точки зрения самочувствия фактором является высокая влажность.

quote

При высокой влажности воздуха содержание кислорода в воздухе минимальное. Поэтому сегодня еще дополнительная нагрузка – это слабое кислородное голодание. Из-за нехватки воздуха мы это ощущаем.

синоптик Татьяна Позднякова.

По словам собеседницы Life.ru, погода за окном сегодня не соответствует привычному понятию зимы. Очень многие россияне реагируют на это плохим самочувствием: у кого-то возникают суставные боли, кто-то ощущает дискомфорт в области сердца. В комплексе это всё может сказаться на самочувствии не только метеозависимых, но и пожилых, а иногда и здоровых, просто уставших за трудовой год, людей.

«Завтра рост атмосферного давления продолжится, и влажность воздуха останется довольно высокой. Атмосферное давление сегодня повысится, и завтра в течение дня останется высоким. Влажность и недостаток кислорода в воздухе тоже сохранится, поэтому некоторые будут чувствовать определенную гипоксию», — рассказала синоптик.

Погода на Новый год 2025: Почему вместо праздника вы будете страдать от головной боли
Погода на Новый год 2025: Почему вместо праздника вы будете страдать от головной боли

Ранее москвичей и жителей Подмосковья предупредили об опасной ситуации на дорогах в период с 24 по 28 декабря. В эти дни велик риск получить травмы или попасть в ДТП из-за гололедицы. Вместе с тем очередная магнитная буря накроет Землю 25 декабря во второй половине дня, а виной тому станет мощная вспышка на Солнце. При этом велика вероятность стать свидетелями полярного сияния.

Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровье
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar