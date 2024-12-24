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24 декабря, 16:31

Поддержать Санду на инаугурации приехали всего лишь несколько молдаван

В Молдавии на церемонию инаугурации поддержать избранного президента страны Майю Санду приехали семь человек. Трансляция велась на молдавских телеканалах.

Санду приехала на инаугурацию. Видео © YouTube / NewsMaker Moldova

Санду «горячо» встретили самые ярые поклонники её политического гения, которые даже принесли с собой флаг. Она помахала им в ответ и начала подниматься по ступенькам, на которых к приезду президента расстелили красную дорожку. Победительница молдавских выборов шагала вверх, пока ей аккомпанировал доносящийся откуда-то издалека звук полицейской сирены.

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Напомним, что 3 ноября после обработки всех протоколов победу на выборах президента Молдавии одержала Майя Санду, набравшая 55,33% голосов. Её соперник, бывший генпрокурор Александр Стояногло, получил 44,67%. Примечательно, что исход решило голосование за рубежом, ведь внутри страны Санду набрала лишь 48,81%, пропустив вперёд конкурента.

Обложка ©

YouTube / NewsMaker Moldova

Владимир Озеров
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