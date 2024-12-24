Поддержать Санду на инаугурации приехали всего лишь несколько молдаван

Санду «горячо» встретили самые ярые поклонники её политического гения, которые даже принесли с собой флаг. Она помахала им в ответ и начала подниматься по ступенькам, на которых к приезду президента расстелили красную дорожку. Победительница молдавских выборов шагала вверх, пока ей аккомпанировал доносящийся откуда-то издалека звук полицейской сирены.