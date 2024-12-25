В СССР все делали ЭТО. Химик объяснила, почему в наше время не стоит чистить ковёр снегом

Пожалуй, каждому нашему соотечественнику знакома старая советская традиция — вытряхивать ковёр на снегу. Так выглядела наша «химчистка» в СССР и 90-х. Но так ли эффективен и безопасен «дедовский» способ очищения паласов? Об этом Life.ru спросил у доцента кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Натальи Свердловой.

Наша собеседница отметила, что чистить ковёр старым методом можно, только если есть уверенность, что снег чистый. Но в условиях мегаполиса невозможно сказать, является ли чистым даже свежевыпавший, визуально белый снег, поэтому лучше применить другие эффективные способы домашней чистки ковра.

Сухой способ подойдёт для удаления свежих пятен или чистки несильно загрязнённых ковров. Нанесите на ковёр порошок питьевой соды или картофельный крахмал, вотрите в поверхность и через 30–45 минут удалите порошок щёткой и пылесосом. Такими же адсорбирующими свойствами обладает зубная паста, которую можно использовать для небольших пятен. Доцент кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Свердлова

Чтобы освежить краски на ковре, собеседница Life.ru советует использовать раствор лимонной кислоты (1 столовая ложка на 600 миллилитров воды). При этом сильно загрязнённые ковры перед чисткой необходимо пропылесосить, убрать шерсть животных. И только затем губкой, щёткой или из пульверизатора нанести один из трёх чистящих составов.

В 1 литре горячей воды растворить по 1 столовой ложке стирального порошка, средства для мытья посуды и аммиака. Смешать по 1 столовой ложке 9%-ного уксуса, стирального порошка и питьевой соды и 2 столовые ложки горячей воды. Получится паста. В 0,5 литра воды растворить по 1 столовой ложке жидкого хозяйственного мыла и 95%-ного этилового спирта, 1 таблетку для посудомоечной машины и несколько капель эфирного масла (для удаления неприятных запахов). После обработки составом необходимо выдержать 10–15 минут, а затем промыть ковёр чистой водой с помощью губки или щётки.

«Существует также много готовых средств бытовой химии для чистки ковров. В их состав входят высокоэффективные и быстро действующие ПАВ, антибактериальные средства. Однако некоторые из них обладают резким и неприятным запахом, требуют тщательного смывания и удаления мощным пылесосом. Поэтому доступность, экономичность и сопоставимый результат от использования дают ощутимые преимущества средствам, приготовленным самостоятельно», — объясняет химик.

Важное предостережение: и домашний, и покупной препарат не стоит наносить сразу на весь ковёр. Лучше вначале протестировать его на малозаметном фрагменте, советует Свердлова.