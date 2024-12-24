Заявка на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу подана в Минюст
Министерство юстиции РФ рассмотрит заявку на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN), церемония подписания документа прошла в ТАСС, после чего его отправили в ведомство.
«Сегодня мы подаём в Минюст заявку на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу, а следующим шагом станет подписание Кодекса ответственного фактчекера. В основу работы GFCN заложены чёткие принципы работы с информацией. Для нас важно, чтобы участники, которые вступят в ассоциацию, их разделяли», — отметил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак.
Он добавил, что ассоциацию в дальнейшем будут активно продвигать на международном уровне, при этом проект выйдет за рамки обычной работы с информацией. По его словам, речь идёт о некой «мягкой силе», которая поспособствует поиску партнёров за границей и станет мощной площадкой для широких коммуникационных связей. GFCN, как заверил Табак, объявит настоящий бой недостоверной информации и фейкам. Он подчеркнул, что около сотни иностранных организаций уже признались в желании пополнить ряды организации.
«Система проверки информации будет доступна для СМИ и отдельных журналистов. Чем больше медиа и других организаций подключатся к этой работе, тем эффективнее будет наша миссия. Ведь в современных условиях фактчекинг — это не просто проверка данных, это защита нашей страны, нашей истории и нашего будущего», — добавил руководитель ТАСС Андрей Кондрашов.
Как сообщалось в октябре, АНО «Диалог» создаёт Международную ассоциацию по фактчекингу. Соучредителями стали информационное агентство ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерская новых медиа». Предприятие будет совместно с дружественными странами создавать сервисы, позволяющие опровергать недостоверную информацию. Так, уже было разоблачено позорное «расследование» ФБР на основе скриншота украинца.