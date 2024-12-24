Заявка на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу подана в Минюст

Министерство юстиции РФ рассмотрит заявку на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN), церемония подписания документа прошла в ТАСС, после чего его отправили в ведомство.

«Сегодня мы подаём в Минюст заявку на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу, а следующим шагом станет подписание Кодекса ответственного фактчекера. В основу работы GFCN заложены чёткие принципы работы с информацией. Для нас важно, чтобы участники, которые вступят в ассоциацию, их разделяли», — отметил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак.

Он добавил, что ассоциацию в дальнейшем будут активно продвигать на международном уровне, при этом проект выйдет за рамки обычной работы с информацией. По его словам, речь идёт о некой «мягкой силе», которая поспособствует поиску партнёров за границей и станет мощной площадкой для широких коммуникационных связей. GFCN, как заверил Табак, объявит настоящий бой недостоверной информации и фейкам. Он подчеркнул, что около сотни иностранных организаций уже признались в желании пополнить ряды организации.