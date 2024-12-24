Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 17:25

Заявка на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу подана в Минюст

Министерство юстиции РФ рассмотрит заявку на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-сhecking Network, или GFCN), церемония подписания документа прошла в ТАСС, после чего его отправили в ведомство.

«Сегодня мы подаём в Минюст заявку на регистрацию Международной ассоциации по фактчекингу, а следующим шагом станет подписание Кодекса ответственного фактчекера. В основу работы GFCN заложены чёткие принципы работы с информацией. Для нас важно, чтобы участники, которые вступят в ассоциацию, их разделяли», — отметил гендиректор АНО «Диалог» и АНО «Диалог регионы» Владимир Табак.

Он добавил, что ассоциацию в дальнейшем будут активно продвигать на международном уровне, при этом проект выйдет за рамки обычной работы с информацией. По его словам, речь идёт о некой «мягкой силе», которая поспособствует поиску партнёров за границей и станет мощной площадкой для широких коммуникационных связей. GFCN, как заверил Табак, объявит настоящий бой недостоверной информации и фейкам. Он подчеркнул, что около сотни иностранных организаций уже признались в желании пополнить ряды организации.

«Система проверки информации будет доступна для СМИ и отдельных журналистов. Чем больше медиа и других организаций подключатся к этой работе, тем эффективнее будет наша миссия. Ведь в современных условиях фактчекинг — это не просто проверка данных, это защита нашей страны, нашей истории и нашего будущего», — добавил руководитель ТАСС Андрей Кондрашов.

Кириенко раскрыл, от кого зависит будущее России
Кириенко раскрыл, от кого зависит будущее России

Как сообщалось в октябре, АНО «Диалог» создаёт Международную ассоциацию по фактчекингу. Соучредителями стали информационное агентство ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерская новых медиа». Предприятие будет совместно с дружественными странами создавать сервисы, позволяющие опровергать недостоверную информацию. Так, уже было разоблачено позорное «расследование‎» ФБР на основе скриншота украинца.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минюст РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar