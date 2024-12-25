Ударил ножом в шею и плечо: В Марий Эл ревнивец убил нового сожителя бывшей женщины
В Йошкар-Оле возбудили дело из-за убийства мужчины бывшим сожителем его девушки
Бывший сожитель жительницы Йошкар-Олы убил её нового мужчину в ходе уличной ссоры. Он нанёс ему несколько ударов ножом в шею, сообщили в управлении Следственного комитета Республики Марий Эл.
«После совершения преступления фигурант с места происшествия и от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Во взаимодействии с органами полиции принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого», — говорится в сообщении СК.
Всё произошло на улице Ураева около 20:45 по местному времени. Бывший и ранее судимый возлюбленный нанёс не менее четырёх ударов в шею и плечо 40-летнему сожителю женщины, от чего тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.
Тело мужчины на улице Йошкар-Олы с ножевыми ранениями. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл
Ранее в Красноярске суд направил на принудительное лечение 75-летнего пенсионера, который убил 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку. Напомним, трагедия произошла в июне. Мужчина поссорился с 29-летней внучкой и нанёс ей несколько ударов в живот. Когда к месту убийства подбежала двухлетняя девочка, пенсионер перерезал ей горло. Сразу после убийства мужчина разгромил квартиру и устроил потоп горячей водой.
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