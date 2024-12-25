Ударил ножом в шею и плечо: В Марий Эл ревнивец убил нового сожителя бывшей женщины

Бывший сожитель жительницы Йошкар-Олы убил её нового мужчину в ходе уличной ссоры. Он нанёс ему несколько ударов ножом в шею, сообщили в управлении Следственного комитета Республики Марий Эл.

«После совершения преступления фигурант с места происшествия и от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Во взаимодействии с органами полиции принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого», — говорится в сообщении СК.

Всё произошло на улице Ураева около 20:45 по местному времени. Бывший и ранее судимый возлюбленный нанёс не менее четырёх ударов в шею и плечо 40-летнему сожителю женщины, от чего тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.

Тело мужчины на улице Йошкар-Олы с ножевыми ранениями. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл