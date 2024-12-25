Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 21:25

Ударил ножом в шею и плечо: В Марий Эл ревнивец убил нового сожителя бывшей женщины

В Йошкар-Оле возбудили дело из-за убийства мужчины бывшим сожителем его девушки

Бывший сожитель жительницы Йошкар-Олы убил её нового мужчину в ходе уличной ссоры. Он нанёс ему несколько ударов ножом в шею, сообщили в управлении Следственного комитета Республики Марий Эл.

«После совершения преступления фигурант с места происшествия и от органов предварительного следствия скрылся, в связи с чем объявлен в федеральный розыск. Во взаимодействии с органами полиции принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемого», — говорится в сообщении СК.

Всё произошло на улице Ураева около 20:45 по местному времени. Бывший и ранее судимый возлюбленный нанёс не менее четырёх ударов в шею и плечо 40-летнему сожителю женщины, от чего тот скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы.

Тело мужчины на улице Йошкар-Олы с ножевыми ранениями. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл

Тело мужчины на улице Йошкар-Олы с ножевыми ранениями. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Марий Эл

Россиянка оставила умирать 7-месячного сына в заброшенном доме и получила три года тюрьмы
Россиянка оставила умирать 7-месячного сына в заброшенном доме и получила три года тюрьмы

Ранее в Красноярске суд направил на принудительное лечение 75-летнего пенсионера, который убил 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку. Напомним, трагедия произошла в июне. Мужчина поссорился с 29-летней внучкой и нанёс ей несколько ударов в живот. Когда к месту убийства подбежала двухлетняя девочка, пенсионер перерезал ей горло. Сразу после убийства мужчина разгромил квартиру и устроил потоп горячей водой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Марий Эл, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar