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Регион
24 декабря, 22:52

В России снимут мини-сериал о смерти Александра Пушкина

Работа над сериалом о гибели Александра Пушкина планируется в 2025 году, сообщил народный артист РФ, режиссёр и продюсер Алексей Учитель. Над его созданием будет работать киностудия «Рок».

«Мы уже не первый год стремимся воплотить этот проект и надеемся осуществить его с теми же людьми, что и наш сериал Плевако», — отметил он на пресс-конференции в ТАСС.

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Сценарий к проекту пишет Ариф Алиев. Это масштабное произведение включает 12 серий и исследует обстоятельства смерти поэта Пушкина, базируясь на интересных документальных данных.

Кроме того, студия намерена подготовить документальную ленту о Майе Плисецкой, приуроченную к её вековому юбилею. Этот проект — дань памяти великой артистке. Далее в планах киностудии создание семейного фильма «Код спасения» под руководством режиссера Романа Шаляпина, известного по проектам «Девочка Нина и похитители пианино». Сценарий написала Елена Исаева.

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АГН «Москва» / Новосильцев Артур

Лия Мурадьян
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