В России снимут мини-сериал о смерти Александра Пушкина
Работа над сериалом о гибели Александра Пушкина планируется в 2025 году, сообщил народный артист РФ, режиссёр и продюсер Алексей Учитель. Над его созданием будет работать киностудия «Рок».
«Мы уже не первый год стремимся воплотить этот проект и надеемся осуществить его с теми же людьми, что и наш сериал Плевако», — отметил он на пресс-конференции в ТАСС.
Сценарий к проекту пишет Ариф Алиев. Это масштабное произведение включает 12 серий и исследует обстоятельства смерти поэта Пушкина, базируясь на интересных документальных данных.
Кроме того, студия намерена подготовить документальную ленту о Майе Плисецкой, приуроченную к её вековому юбилею. Этот проект — дань памяти великой артистке. Далее в планах киностудии создание семейного фильма «Код спасения» под руководством режиссера Романа Шаляпина, известного по проектам «Девочка Нина и похитители пианино». Сценарий написала Елена Исаева.
Ранее Life.ru сообщал, что «Союзмультфильм» займётся созданием собственного игрового кино. Первым станет проект Сергея Лукьяненко, автора «Ночного дозора». Эта линейка станет ответом мировым вселенным, подобным Marvel и DC.
АГН «Москва» / Новосильцев Артур