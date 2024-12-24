Пять мощных вспышек зафиксировали на Солнце

Во вторник, 24 декабря, специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали необычную солнечную активность — за сутки произошло пять мощных вспышек категории М. Наиболее интенсивное явление наблюдалось в предрассветные часы, около 3:19 по московскому времени.

По данным исследователей, первая вспышка достигла уровня M4.7 и продолжалась десятиминутный период. Она была зарегистрирована в области солнечных пятен с координатами S18E23, получившей обозначение 3932.

В течение того же дня солнечная поверхность демонстрировала ещё четыре значительных выброса энергии: два события силой М1.1, одно интенсивностью М1.0 и еще одно, достигшее показателя М4.2. Эта информация была предоставлена научными сотрудниками ИПГ представителям ТАСС.