Пять мощных вспышек зафиксировали на Солнце
Во вторник, 24 декабря, специалисты Института прикладной геофизики зафиксировали необычную солнечную активность — за сутки произошло пять мощных вспышек категории М. Наиболее интенсивное явление наблюдалось в предрассветные часы, около 3:19 по московскому времени.
По данным исследователей, первая вспышка достигла уровня M4.7 и продолжалась десятиминутный период. Она была зарегистрирована в области солнечных пятен с координатами S18E23, получившей обозначение 3932.
В течение того же дня солнечная поверхность демонстрировала ещё четыре значительных выброса энергии: два события силой М1.1, одно интенсивностью М1.0 и еще одно, достигшее показателя М4.2. Эта информация была предоставлена научными сотрудниками ИПГ представителям ТАСС.
Согласно последним данным, 25 декабря после полудня нашу планету накроет магнитная буря, спровоцированная интенсивной солнечной активностью. Это природное явление может подарить наблюдателям удивительное зрелище — северное сияние в небе. Кстати, если в эти дни вы испытываете недомогание или странное самочувствие, то именно космическая погода может быть тому виной. Специалист по метеорологии разъяснила причины массового дискомфорта, который испытывают жители России в последнюю неделю уходящего года.