Неизвестный мужчина запустил салют в отделении банка в Волгограде

В Волгограде неизвестный запустил салют в отделении банка, расположенном в Тракторозаводском районе города. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательной службы после срабатывания сигнализации.

Ранее Life.ru сообщал, что в Кимовске под Тулой полиция задержала 68-летнюю женщину из Рязанской области, которая запустила салют в одном из банковских офисов на улице Крылова. Пенсионерка призналась, что получила инструкции от незнакомцев через один из популярных мессенджеров, они уговорили её запустить пиротехническое изделие. А в подмосковном Серпухове была задержана пенсионерка, которая устроила фейерверк в торговом центре. Полиция установила её личность и доставила в местное отделение. По предварительным данным, подстрекали её на дело небезызвестные «сотрудники банка».