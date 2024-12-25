Новый год
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 декабря, 22:18

Неизвестный мужчина запустил салют в отделении банка в Волгограде

В Волгограде неизвестный запустил салют в отделении банка, расположенном в Тракторозаводском районе города. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, на место происшествия оперативно прибыли подразделения пожарно-спасательной службы после срабатывания сигнализации.

«По прибытии установлено, что в помещении был запущен залповый салют, возгорания не произошло», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, инцидент обошёлся без пострадавших. Региональное управление МВД уже начало проверку по факту происшествия и разыскивает устроившего преждевременный праздник человека.

Раскрыта личность мужчины, запустившего салют в МФЦ в Королёве
Раскрыта личность мужчины, запустившего салют в МФЦ в Королёве

Ранее Life.ru сообщал, что в Кимовске под Тулой полиция задержала 68-летнюю женщину из Рязанской области, которая запустила салют в одном из банковских офисов на улице Крылова. Пенсионерка призналась, что получила инструкции от незнакомцев через один из популярных мессенджеров, они уговорили её запустить пиротехническое изделие. А в подмосковном Серпухове была задержана пенсионерка, которая устроила фейерверк в торговом центре. Полиция установила её личность и доставила в местное отделение. По предварительным данным, подстрекали её на дело небезызвестные «сотрудники банка».

Обложка ©

flickr / Idyll memories

Артём Гапоненко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Волгоградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar