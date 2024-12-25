Юрист объяснила, как отправить подростка отмечать Новый год с друзьями и не нарушить закон

Разрешая подростку встречу Нового года с друзьями, родители должны учитывать множество факторов. Адвокат Виктория Данильченко в беседе с Life.ru напомнила о необходимости ознакомиться с законодательными ограничениями, касающимися нахождения несовершеннолетних в общественных местах в ночное время.

«Например, в Кодексе Москвы об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность для должностных лиц за непринятие мер по недопущению нахождения в ночное время (с 23 часов до 6 часов) несовершеннолетних, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей на объектах, которые предназначены для реализации услуг в сфере общественного питания, для развлечений, досуга, где предусмотрены розничная продажа и распитие алкогольной продукции», — пояснила председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко».

Также адвокат посоветовала не забывать про статью 5.35 КоАП РФ, в которой установлена ответственность за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, родителям следует обсудить с подростком возможные опасности, которые могут возникнуть во время празднования, считает юрист. Тут могут быть как риски, связанные с употреблением алкоголя и других веществ, так и общие вопросы безопасности — избегание конфликтных ситуаций и соблюдение правил дорожного движения.

Важно объяснить подростку, что он всегда может обратиться за помощью к взрослым, если почувствует себя некомфортно или небезопасно. Важно заранее обсудить с ним время возвращения домой и способы связи. Это может быть регулярное отправление сообщений или звонки, чтобы убедиться, что всё идёт по плану. Не лишним будет обсудить маршрут передвижения и использование проверенных транспортных средств, это поможет значительно снизить риски.

Ещё одним важным аспектом является доверие между родителями и подростком. Последний должен чувствовать, что может открыто обсуждать свои планы и делиться своими переживаниями. Родители, в свою очередь, должны проявлять понимание и поддержку, а не только контроль, добавила Данильченко.

Таким образом, отправляя подростка на новогоднюю вечеринку, родители должны быть уверены, что он знает, как вести себя в различных ситуациях и к кому обратиться за помощью. Это поможет не только избежать неприятностей, но и укрепить доверительные отношения в семье, что особенно важно в период взросления ребёнка.