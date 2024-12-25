Разбившийся самолёт подал сигнал о ЧП на высоте крейсерского полёта над Каспийским морем

Воздушное судно, потерпевшее крушение недалеко от Актау, представляет собой Embraer ERJ-190 — двухмоторный реактивный самолёт, который широко используется на коротких и средних маршрутах.

Как пишут наши коллеги из Tengrinews.kz, эти самолёты производятся бразильской компанией, могут вмещать от 96 до 114 пассажиров в зависимости от конфигурации салона и способны выполнять рейсы на расстояние до 4500 километров.

Согласно информации от Flightaware, самолёт вылетел из аэропорта на 11 минут раньше запланированного времени. На высоте крейсерского полета над Каспийским морем он подал сигнал о чрезвычайной ситуации (emergency squawk 7700).