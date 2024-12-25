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25 декабря, 08:04

Разбившийся самолёт подал сигнал о ЧП на высоте крейсерского полёта над Каспийским морем

Фото © Telegram / 24KZ - ЖАҢАЛЫҚТАР

Фото © Telegram / 24KZ - ЖАҢАЛЫҚТАР

Воздушное судно, потерпевшее крушение недалеко от Актау, представляет собой Embraer ERJ-190 — двухмоторный реактивный самолёт, который широко используется на коротких и средних маршрутах.

Как пишут наши коллеги из Tengrinews.kz, эти самолёты производятся бразильской компанией, могут вмещать от 96 до 114 пассажиров в зависимости от конфигурации салона и способны выполнять рейсы на расстояние до 4500 километров.

Согласно информации от Flightaware, самолёт вылетел из аэропорта на 11 минут раньше запланированного времени. На высоте крейсерского полета над Каспийским морем он подал сигнал о чрезвычайной ситуации (emergency squawk 7700).

Момент крушения самолёта Баку – Грозный попал на видео
Момент крушения самолёта Баку – Грозный попал на видео

Самолёт, выполнявший рейс Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбился в среду утром недалеко от казахстанского города Актау. По предварительной информации из СМИ, причиной катастрофы стало столкновение с птицами. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа. 25 человек выжили и были госпитализированы, сообщил оперативный штаб МЧС Казахстана.

Марина Фещенко
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