В Госдуме объяснили, кто из россиян получит январские пенсии в декабре

Россиянам объяснили, кто может рассчитывать на досрочную выплату пенсии. Деньги начислят 28 декабря тем гражданам, которые должны были получить их в период с 1 по 9 января, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Это коснётся тех, чьё получение пенсии через банковские счета совпадает с периодом новогодних каникул. <...> Все, кто должен получить деньги от государства в начале января — получат их досрочно, в конце декабря», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Стоит отметить, что на досрочные выплаты могут рассчитывать не только пенсионеры. Это коснётся также тех, кто получает детские пособия, включая выплаты по беременности и родам, уходу за ребёнком и малоимущие семьи.