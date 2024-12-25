Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 декабря, 14:40

В Госдуме объяснили, кто из россиян получит январские пенсии в декабре

Депутат Чаплин: Часть пенсионеров получит выплаты за январь 28 декабря

Россиянам объяснили, кто может рассчитывать на досрочную выплату пенсии. Деньги начислят 28 декабря тем гражданам, которые должны были получить их в период с 1 по 9 января, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.

«Это коснётся тех, чьё получение пенсии через банковские счета совпадает с периодом новогодних каникул. <...> Все, кто должен получить деньги от государства в начале января — получат их досрочно, в конце декабря», — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Названы причины, по которым россияне могут частично лишиться пенсии
Названы причины, по которым россияне могут частично лишиться пенсии

Стоит отметить, что на досрочные выплаты могут рассчитывать не только пенсионеры. Это коснётся также тех, кто получает детские пособия, включая выплаты по беременности и родам, уходу за ребёнком и малоимущие семьи.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию на день рождения. Однако эту инициативу поддержали далеко не все парламентарии. Например, высказывалось мнение, что на данный момент это невозможно, поскольку выделение дополнительных средств может создать дисбаланс в Социальном Фонде России. Все деньги в бюджеты строго распределены, а чтобы выделить дополнительные средства, надо изменять законодательство, а это не быстро.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / bxTT

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Пенсии
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar