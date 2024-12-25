В Госдуме объяснили, кто из россиян получит январские пенсии в декабре
Депутат Чаплин: Часть пенсионеров получит выплаты за январь 28 декабря
Россиянам объяснили, кто может рассчитывать на досрочную выплату пенсии. Деньги начислят 28 декабря тем гражданам, которые должны были получить их в период с 1 по 9 января, заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
«Это коснётся тех, чьё получение пенсии через банковские счета совпадает с периодом новогодних каникул. <...> Все, кто должен получить деньги от государства в начале января — получат их досрочно, в конце декабря», — отметил он в беседе с NEWS.ru.
Стоит отметить, что на досрочные выплаты могут рассчитывать не только пенсионеры. Это коснётся также тех, кто получает детские пособия, включая выплаты по беременности и родам, уходу за ребёнком и малоимущие семьи.
Ранее в Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию на день рождения. Однако эту инициативу поддержали далеко не все парламентарии. Например, высказывалось мнение, что на данный момент это невозможно, поскольку выделение дополнительных средств может создать дисбаланс в Социальном Фонде России. Все деньги в бюджеты строго распределены, а чтобы выделить дополнительные средства, надо изменять законодательство, а это не быстро.
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