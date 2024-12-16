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Регион
16 декабря, 07:55

Названы причины, по которым россияне могут частично лишиться пенсии

Юрист Русяев: Долги и маленькая зарплата могут снизить пенсию на 20–70%

Долги россиян по штрафам, алиментам, налогам и кредитам могут негативно сказаться на размере будущей пенсии, предупредил юрист Илья Русяев. По его словам, часть социальных выплат может съесть и маленькая зарплата. Кроме того, пенсия уменьшится при переезде из региона, в котором предусмотрены надбавки.

Эксперт добавил, что размер пенсии может сократиться в диапазоне 20-70% в зависимости от характера долга. Негативными факторами также считаются работа без официального оформления и небольшой страховой стаж. При этом увольнения и иные дисциплинарные взыскания, как и лишение свободы, не оказывают прямого влияния на социальные выплаты.

«Уголовные дела и административные правонарушения также могут косвенно влиять на пенсию. Например, если человек был отстранён от работы и лишился возможности накапливать страховые взносы, это отразится на итоговой сумме выплат. Однако реабилитация после незаконного уголовного преследования восстанавливает утраченные пенсионные права», — объяснил собеседник NEWS.ru.
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Ранее Life.ru выяснил, сколько составят три доплаты, которые пенсионеры впервые получат перед Новым годом. Тем временем в Госдуме высказались об идее выплачивать 13-ю пенсию на день рождения. Кроме того, в Соцфонде рассказали, на сколько вырастут пенсии работающих пенсионеров.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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