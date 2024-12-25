Песков назвал сворованным у России перечисленный США Украине $1 млрд
Кремль допустил судебное преследование из-за перевода Киеву $1 млрд из активов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что перевод Украине 1 миллиарда долларов в счёт доходов с замороженных Западом российских активов может в перспективе стать поводом для судебного преследования. По его словам, эти деньги были сворованы у России.
«Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам», — заявил представитель Кремля.
Песков уточнил, что в Москве будут использовать все возможности для защиты прав на российскую собственность. По его мнению, подобные незаконные действия, в том числе перечисление миллиарда Украине, в перспективе могут стать поводом для судебного преследования.
Напомним, ранее Украина и ЕС подписали меморандум о первой части кредита G7 от активов России. Перед этим стороны согласовали пакет макрофинансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться за счёт замороженных активов РФ. Позже правительство Украины опубликовало постановление, согласно которому было одобрено соглашение 40-летнего займа на сумму до 20 миллиардов долларов от Federal Financing Bank, которые будут выделены за счёт доходов от замороженных российских активов.
Life.ru