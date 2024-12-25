Момент и последствия удара ВСУ по Льгову Курской области засняли на видео
На видео попал момент удара ВСУ по городу Льгову Курской области. Очевидец заснял атаку, находясь за рулём автомобиля. Ролик опубликовал Telegram-канал «Типичный Курск».
Момент удара ВСУ по Льгову Курской области. Видео © Telegram / «Типичный Курск»
На кадрах, снятых из окна движущейся машины, можно заметить столб дыма. В один момент на фоне слышны звуки новых прилётов, из-за которых водитель начинает сильнее газовать.
Помимо этого в Сеть попали видео-фрагменты, снятые после обстрела города. На кадрах видно разбитые машины, пожары и разрушенные объекты, в том числе жилые дома.
Напомним, что сегодня украинская армия обстреляла город Льгов, расположенный более чем в 40 километрах от границы. На данный момент известно о четырёх погибших и пяти раненых.
Telegram / «Типичный Курск»