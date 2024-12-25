Россиянам рассказали, как выбрать холодец в магазине и не пожалеть об этом

Делать на Новый год холодец самим очень долго и хлопотно, поэтому некоторые хозяйки идут по простому пути и покупают готовое блюдо в магазине. Но здесь есть риски нарваться на некачественное изделие. Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями и не мучаться потом от отравления, надо знать несколько нюансов при выборе холодца. О них рассказал «Газете.ru» технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции Константин Деревсков.

В первую очередь эксперт посоветовал обращать внимание на состав. Сначала должно стоять мясо, а затем уже все остальные ингредиенты, в том числе желатин. Также следует посмотреть, использовались ли в приготовлении консерванты, улучшители вкуса и добавки.

Упаковка должна быть хорошо закрыта. Надпись на этикетке ГМС говорит, что продукт находится в газомодифицированной среде, которая увеличивает срок годности без консервации. Холодец должен лежать в холодильнике от +2 до +6 градусов.

«Все холодильные камеры оборудованы датчиками, на которых можно посмотреть температуру в данный момент», — напомнил эксперт.