Россиянам рассказали, как выбрать холодец в магазине и не пожалеть об этом
Технолог Деревсков: В составе хорошего холодца на первом месте стоит мясо
Делать на Новый год холодец самим очень долго и хлопотно, поэтому некоторые хозяйки идут по простому пути и покупают готовое блюдо в магазине. Но здесь есть риски нарваться на некачественное изделие. Чтобы не ударить в грязь лицом перед гостями и не мучаться потом от отравления, надо знать несколько нюансов при выборе холодца. О них рассказал «Газете.ru» технолог, эксперт в области качества и безопасности пищевой продукции Константин Деревсков.
В первую очередь эксперт посоветовал обращать внимание на состав. Сначала должно стоять мясо, а затем уже все остальные ингредиенты, в том числе желатин. Также следует посмотреть, использовались ли в приготовлении консерванты, улучшители вкуса и добавки.
Упаковка должна быть хорошо закрыта. Надпись на этикетке ГМС говорит, что продукт находится в газомодифицированной среде, которая увеличивает срок годности без консервации. Холодец должен лежать в холодильнике от +2 до +6 градусов.
«Все холодильные камеры оборудованы датчиками, на которых можно посмотреть температуру в данный момент», — напомнил эксперт.
Стоит отметить, что холодец не только вкусное мясное блюдо, но и очень полезное. Он является источником коллагена, который нормализует пищеварение, укрепляет кости и суставы, а также улучшает состояние кожи, волос, ногтей и благотворно воздействует на иммунитет. После Нового года лучше не доедать еду неделями. Например, холодец надо без сожаления выкинуть в мусорное ведро уже спустя 3-5 дней после застолья. Оливье, заправленное майонезом, хранится всего два дня, а приготовленное мясо на третий день уже не пригодно для питания.
Wikipedia / Phping