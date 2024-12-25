«Шантаж со стороны женщины»: В ГД выступили против заключения брака в роддомах
Депутат Останина осудила идею заключения брака в роддомах
Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина не поддержала идею регистрировать браки прямо в роддоме. В беседе с Инфо24 она заявила, что это противоречит традиционным семейным ценностям, поскольку дети должны появляться на свет после свадьбы.
По её словам, сегодня разводов больше, чем браков. Поэтому зарегистрировать отношения можно в любом ЗАГСе и дворце бракосочетания без всяких очередей. Кроме того, регистрация брака в роддомах, по мнению депутата, выглядит как «шантаж со стороны женщины». Получается, что до рождения ребёнка отец не хотел жениться, а, увидев новорождённого, изменил своё мнение.
«Я не думаю, что это хорошо. Я всё-таки за то, чтобы молодая девушка, выходя замуж, старалась быть целомудренной, то есть самой первой и единственной для своего будущего мужа, с которым вступает в брак», — подытожила Останина.
С идеей регистрировать браки в роддомах выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Делать это предлагается в МФЦ в роддомах, которые выдают сейчас свидетельство о рождении ребёнка. Чтобы сделать это, родителям надо подготовить паспорта, свидетельство о браке (если есть) и медицинскую справку о рождении ребёнка. Стоит также заранее подумать над именем малыша.
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