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25 декабря, 16:10

«Шантаж со стороны женщины»: В ГД выступили против заключения брака в роддомах

Депутат Останина осудила идею заключения брака в роддомах

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина не поддержала идею регистрировать браки прямо в роддоме. В беседе с Инфо24 она заявила, что это противоречит традиционным семейным ценностям, поскольку дети должны появляться на свет после свадьбы.

По её словам, сегодня разводов больше, чем браков. Поэтому зарегистрировать отношения можно в любом ЗАГСе и дворце бракосочетания без всяких очередей. Кроме того, регистрация брака в роддомах, по мнению депутата, выглядит как «шантаж со стороны женщины». Получается, что до рождения ребёнка отец не хотел жениться, а, увидев новорождённого, изменил своё мнение.

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«Я не думаю, что это хорошо. Я всё-таки за то, чтобы молодая девушка, выходя замуж, старалась быть целомудренной, то есть самой первой и единственной для своего будущего мужа, с которым вступает в брак», — подытожила Останина.

С идеей регистрировать браки в роддомах выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Делать это предлагается в МФЦ в роддомах, которые выдают сейчас свидетельство о рождении ребёнка. Чтобы сделать это, родителям надо подготовить паспорта, свидетельство о браке (если есть) и медицинскую справку о рождении ребёнка. Стоит также заранее подумать над именем малыша.

Обложка ©

Freepik / wavebreakmedia_micro

Алёна Зиновьева
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