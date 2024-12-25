«Шантаж со стороны женщины»: В ГД выступили против заключения брака в роддомах

Глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина не поддержала идею регистрировать браки прямо в роддоме. В беседе с Инфо24 она заявила, что это противоречит традиционным семейным ценностям, поскольку дети должны появляться на свет после свадьбы.

По её словам, сегодня разводов больше, чем браков. Поэтому зарегистрировать отношения можно в любом ЗАГСе и дворце бракосочетания без всяких очередей. Кроме того, регистрация брака в роддомах, по мнению депутата, выглядит как «шантаж со стороны женщины». Получается, что до рождения ребёнка отец не хотел жениться, а, увидев новорождённого, изменил своё мнение.